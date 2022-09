Bergischer HC landet den ersten Heimsieg

Es ist vollbracht. Der Bergische HC hat seinen ersten Heimsieg in der Saison 2022/23 unter Dach und Fach gebracht.

Von Peter Kuhlendahl

Vor 1842 Zuschauern in der Solinger Klingenhalle besiegte der BHC den TBV Lemgo am Donnerstagabend mit 32:28 (17:13). Die Hausherren zeigten ab der ersten Minute gerade in der Offensive eine konzentrierte Leistung und setzten sich schnell auf 3:1 (4.) ab. Von dieser Führung zehrte der BHC dann auch während der ersten Hälfte. Die Schützlinge von Coach Jamal Naji lagen immer mit drei oder vier Treffern in Front. Auch weil BHC-Keeper Peter Johannesson gegen sein Ex-Team aus Ostwestfalen immer wieder starke Paraden zeigte.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste schnell auf 16:17 heran (33.). In einer dann hektischen Phase behielt der BHC aber kühlen Kopf. Treffsicher war zu diesem Zeitpunkt besonders Linksaußen Tim Nothdurft, der auf insgesamt acht Treffer kam. Schnell war wieder eine Vier-Tore-Führung hergestellt (40.). Diesen Vorsprung gaben sie bis zum Ende nicht mehr aus der Hand und feierten einen verdienten Sieg.