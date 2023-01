Bergische Jungs blicken über den Tellerrand

Ihr Interesse am Radsport, seiner Historie und den Menschen, die sich dafür engagieren, ist groß. Die Bergischen Jungs steigen nicht nur selbst gerne in den Sattel und bringen Muskelkraft und fahrerisches Können in ihre Mountainbiketouren ein, sondern blicken auch gerne über den Tellerrand hinaus. So ließen sie gerade erst ihre Bikes und Gravels im Keller stehen, um stattdessen dem jüngst neu eröffnete Bismarck-Zweirad-Museum in Radevormwald-Bergerhof einen Besuch abzustatten. Diesmal „durften“ sogar die Partnerinnen mit, als es darum ging, sich bei einer Museumsführung mit beeindruckenden Exponaten auseinanderzusetzen. Hans-Joachim Sommer und Hartmut Behrensmeier blieben als fachkundige Ansprechpartner keine Antworten schuldig und sorgten bei der Führung in den lichtdurchfluteten Räumlichkeiten für viele Aha-Momente bei den Besuchern.