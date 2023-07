Beliebte Laufveranstaltung wird noch erweitert

Rund für Runde ging es am Samstag für 174 Aktive um die Eschbachtalsperre. Der Bergische Sechs-Stunden-Lauf soll im nächsten Jahr noch mehr bieten als die traditionelle Disziplin.

Von Andreas Dach

Remscheid. Es regnete in Strömen. Aber was stören die Tropfen schon, wenn man stundenlang um die Remscheider Talsperre laufen kann . . . Wie am Samstag, als es eher ungemütlich war und die 10. Auflage des Bergischen Sechs-Stunden-Laufs trotzdem einen Teilnehmerrekord verbuchte. „174 Aktive waren dabei“, sagte Oliver Witzke erfreut, der mit seinem Team als Ausrichter und Veranstalter wieder ganze Arbeit geleistet hatte.

Möglich geworden durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Remscheid und die ebenso gute Kooperation mit dem Serways-Hotel. „Alle waren sehr entgegenkommend, wofür ich sehr dankbar bin“, stellte Witzke heraus. Was ihm zusätzlichen Antrieb verleiht, schon Auflage Nummer elf ins Auge zu fassen. Sie wird am 29. Juni 2024 stattfinden. Und dann neben den gewohnten sechs Stunden auch einen Ein-Stunden- und einen Zwölf-Stunden-Lauf im Programm haben.

Der Rundkurs um die Eschbachtalsperre ist drei Kilometer lang. Überwiegend wird auf Waldboden gelaufen – entgegen dem Uhrzeigersinn. Bei den Männern brachte diesmal Enrico Käseberg innerhalb der sechs Stunden die meiste Strecke unter die Laufschuhe. Seine 69 Kilometer bei nicht einfachen Bedingungen begeisterten. Nicht viel weniger waren es bei Oliver Hartmann und Sergej Demykin (je 68,5 Kilometer).

Ultra-Triathletin Susanne Beisenherz (SSF Bonn) war bei den Frauen die eifrigste Kilometersammlerin (62,6). Ihr am nächsten kamen Gudrun Strauß (59,6) und Seraphina Kleeberg (59,5). Was alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einte, war die Zufriedenheit mit der Veranstaltung. So äußerte man sich beispielsweise seitens der Röntgenlüöper geradezu überschwänglich: „Die Achtung vor den tapferen Helfern und Streckenposten bei Matsch und Regen stieg bei jeder Runde. Alle waren fröhlich, feuerten an und waren unermüdlich im Einsatz. Danke an Organisator Oliver Witzke, und Gratulation allen Aktiven zum Ergebnis.“

Der Form halber seien auch die Kilometer des Quartetts der Röntgenlüöper genannt: Josef Vogt (48,6 km), Kerstin Hüllen (44,5 km), Anne-Katrin Kapanke (42,6 km), Ralf Kapanke (39,0 km).

Lesen Sie auch: Remscheider Leichtathletin: „Ich bin dankbar für ein Superumfeld“