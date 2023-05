Beim WTV endet eine kleine Ära

Landesliga: HGR II braucht Schützenhilfe aus Rade – Soldaten wollen Platz zwei retten.

Von Lars Hepp

HSG Radevormwald/Herbeck – HC BSdL (Sa., 14.15 Uhr, Hermannstraße). Mit einem Sieg wollen sich die Bergstädter aus der Runde verabschieden, damit würde das Team auch das Punktekonto auf die ausgeglichene Bilanz von 26:26-Zählern schrauben. „Wir spielen zu Hause und peilen noch einmal einen Erfolg an. Wir wollen unseren Zuschauern ein schönes Spiel anbieten und danach gemeinsam einen doppelten Sieg feiern“, sagt HSG-Trainer Björn Frank, der für das Finale seine beste Besetzung ins Rennen schicken kann. Außerdem vermeldet die HSG einen weiteren Neuzugang. Vom Ligakonkurrenten HGR II kommt Chris Pfeiffer. Frank „Er ist ein torgefährlicher Mittelmann, der unser Angriffsspiel wesentlich variabler macht.“

Bei den von Björn Sichelschmidt trainierten Soldaten ist schon seit Wochen die Luft raus, dennoch hat man sich bis jetzt auf Rang zwei halten können. „Spielerisch und von der Einstellung her müssen wir noch mal zulegen“, fordert der HC-Coach, der sich gerne mit der Vizemeisterschaft verabschieden möchte. Die beiden privat verhinderten Marc Michel und Leon Hackländer sowie Max Paulsen (Platzwunde) fallen aus.

HG Remscheid II – Vohwinkeler STV (Sa., 17 Uhr, Neuenkamp). Gerade mal einen Punkt rangiert die HG-Reserve hinter dem benachbarten Aufsteiger HC BSdL. Es geht also noch um die Vizemeisterschaft, und die möchten die Remscheider gerne noch holen. „Dafür müssen wir aber einen richtig guten Gegner besiegen und zugleich muss uns Radevormwald den Gefallen tun und ihre Partie ebenfalls gewinnen“, meint Trainer Fabian Flüß, der sich vor allem auf den großen Heimspieltag zum Abschluss freut. Vorher tritt die Dritte an, im Anschluss an das Landesliga-Duell ist auch noch die erste Mannschaft im Einsatz. Lucas Müller ist mit der B-Jugend gefordert, Florian Reisdorf fehlt verletzt.

Ohligser TV – Wermelskirchener TV (Sa., 17.15 Uhr).

+ Trainer Jacek Krajnik verlässt den Wermelskirchener TV zum Ende der Meisterschaftsrunde. © Doro Siewert

Bergische Panther III – TV Witzhelden (So., 15 Uhr, Schwanen). Der klare Auswärtssieg beim Tabellensechsten in Vohwinkel war noch einmal ein dickes Ausrufezeichen der Panther-Dritten. Im Idealfall kann die Mannschaft von Trainer Timo Adams noch auf Rang neun klettern, benötigt dafür aber einen Erfolg im Derby gegen den TVW sowie eine Niederlage der HSG Rade/Herbeck. „Wir haben im Hinspiel in Witzhelden eine derbe Klatsche kassiert. Dafür wollen wir uns jetzt revanchieren und einen guten Abschluss hinbekommen“, erklärt Teamsprecher Angelos Romas. Die verletzten Tobias Falkner und Samuel Arndt fallen ohnehin aus, dazu ist ein Mitwirken von Felix Gehrt und Marco Heider (beide Knieblessuren) noch ungewiss.

SSG Wuppertal – ATV Hückeswagen (So., 15 Uhr). Beim Absteiger in Wuppertal wollen die Hückeswagener auch die letzten Punkte in dieser Runde einstreichen. „Damit würden wir auch jeder Rechnerei aus dem Weg gehen“, meint Trainer Jens Greffin mit Blick auf die Tabelle. Bei einem Sieg wäre das ATV-Team, welches am Sonntag aller Voraussicht nach komplett antreten wird, vom Drittletzten Bergischer HC III nicht mehr einzuholen.

Kreispokal

Für die 2. Mannschaft der HG Remscheid ist die Saison noch nicht beendet. Nach dem 29:25 (15:10)-Sieg im Halbfinale des Kreispokals in dieser Woche beim Ligakonkurrenten TV Witzhelden steht nun noch das Endspiel für das Team auf dem Programm. Das findet am Samstag, 20. Mai, um 18 Uhr beim Verbandsliga-Aufsteiger Ohligser TV statt.