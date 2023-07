Beim Turnier schien die Sonne nur am Samstag, war aber in allen Herzen

Wermelskirchen. Glück mit dem Wetter? Davon konnte diesmal eher keine Rede sein. Das traditionelle Doppel-Turnier der Herren 77+, einmal mehr ausgerichtet von TuRa Pohlhausen Tennis, musste einige fiese Regenmomente überstehen, ehe es nach fünf Tagen ein gutes Ende fand. So griffen die Organisatoren vor allem am gruseligen Donnerstag und zum Teil auch am Freitag auf Spiele in der Halle zurück, um den Zeitrahmen einigermaßen einhalten zu können.