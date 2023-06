Bei den Rader Fußballern tut sich so einiges

Gummersbachs Handball-Trainer in die Hall of Fame aufgenommen.

Bergisches Land.

Fußball: Das Gerücht hatte sich in den vergangenen Tagen wie ein Lauffeuer in der bergischen Fußballszene verbreitet. Jetzt kam die Bestätigung durch Frank Dombrowski höchstpersönlich. Der Vorsitzende des SC 08 Radevormwald sagte dem RGA-Lokalsport: „Zeljko Nikolic wird in der kommenden Saison unser Trainer sein.“ Der zuletzt als „Co“ beim SV 09/35 Wermelskirchen tätige Nikolic wollte eigentlich nicht in der Kreisliga A arbeiten. Letztlich gab sein „Rader Herz“ aber wohl den Ausschlag. Er hat in der Vergangenheit bereits die frühere Spielvereinigung trainiert, jetzt zum zweiten Mal den SC 08. Dombrowski: „Ich bin ein Fan von ihm, und die Zusage bestätigt unser gutes Vertrauensverhältnis.“ Er sei nun guter Dinge, dass man „um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielen könne“. Trainingsbeginn ist am 4. Juli. Torhüter Yannik Prahl wechselt zum SC Obersprockhövel, Titus Hoffmann bleibt trotz interessanter Angebote. Als Rückkehrer steht Eren Eryürük (SV 09/35 Wermelskirchen) fest.

Handball: Was für eine Ehre für Gudjon Valur Sigurdsson. Der Trainer (und frühere Spieler) des Bundesligisten VfL Gummersbach ist als einer der herausragenden Akteure der vergangenen 30 Jahre in die Hall of Fame des Handballs aufgenommen worden. In die neue Ruhmeshalle des Europa-Verbandes EHF haben es auch noch weitere (frühere) Akteure der Oberbergischen geschafft: Stefan Kretzschmar, Daniel Narcisse und Momir Ilic. EHF-Präsident Michael Wiederer sagt: „Wir sind stolz darauf, Spieler auszuzeichnen, die unseren Sport geprägt haben“.

Fußball: Kaum sind die Alten Herren des SC 08 Radevormwald mit dem Turniersieg aus Zeltingen/Rachtig von der Mittelmosel zurückgekehrt, steht für Fußballer aus der Bergstadt die nächste Veranstaltung auf dem Programm. Der TV Herbeck wird an diesem Freitag beim legendären Mitternachtsturnier des TuS Egen vertreten sein. Dort wird im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. ad