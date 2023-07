Bei den Panthern ist Improvisationskunst gefragt

Drittligist ab Freitag im Trainingslager – Regionalligist HG Remscheid kommt zum Testspiel

Von Peter Kuhlendahl

Burscheid/Remscheid. In der Improvisationskunst kennt sich der Drittligist aus und ist auch in diesem Jahr in der Vorbereitung auf diesem Gebiet wieder gefragt. Allerdings nehmen dies die Verantwortlichen der Bergischen Panther eher zähneknirschend hin. So kann das Team zu einen weiter nicht komplett trainieren. Und zum anderen gab es auch noch eine Absage des ersten Testspielgegners.

Im Rahmen des Trainingslagers, das die Panther ab diesem Freitag in der Max-Siebold-Halle in Hilgen aufschlagen, sollte am Samstag die Partie gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken stattfinden. Da der Regionalligist dann aber absagte, sprang kurzfristig dessen Ligakonkurrent HG Remscheid ein. Allerdings findet diese Partie nun bereits am Freitagabend (19.15 Uhr) statt. „Das ist aber vom Ablauf unseres Programms kein Problem. Das Team ist eh die ganze Woche im Training“, berichtet Panther-Coach Marcel Mutz.

Ein wenig problematischer ist indes, dass immer wieder Spieler aus unterschiedlichen Gründen fehlten oder fehlen werden. Nach ihren operativen Eingriffen stehen die Neuzugänge Jonas Kämper, der ab 7. August wieder dabei ist, und Conner Schütte, der noch einige Wochen pausieren muss, nicht zur Verfügung. Dorian Wöstmann fehlte die letzte Tage aus beruflichen Gründen. Henrik Heider ist aus privaten Gründen nicht dabei. In der nächsten Woche muss dann auch Simon Wolter unter das Messer, und Keeper David Ferne geht auf Hochzeitsreise.

Am Samstag stehen ab 9.30 Uhr zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. „Dann gibt es den traditionellen Teamabend, an dem auch die Neuzugänge besonders willkommengeheißen werden“, kündigt Mutz an, der seinen Schützlingen auch zugesteht, dass es am Sonntag etwas später in der Halle weiter geht. Dort findet zum Abschluss des intensiven Wochenendes um 14 Uhr noch das Testspiel gegen den Regionalligisten OSC Rheinhausen statt.

Sehr intensiv sind die Tage auch bei den Remscheidern, die nicht nur am Freitagabend im Einsatz sind. Am Samstagnachmittag geht es für den Regionalligisten ins Oberbergische. In der Schwalbe-Arena misst sich die HGR um 17 Uhr mit der U23 des VfL Gummersbach, die in der 3. Liga spielt. „Als die Panther angefragt haben, ob wir für einen Test zur Verfügung stehen würden, passte es ganz gut ins Konzept, da wir am Freitagabend keine Halle haben“, berichtet HGR-Trainer Nelson Weisz.

Entsprechend der anstehenden Doppelbelastung wurde in vergangenen Tagen auch dosiert gearbeitet. „Am Anfang der Woche haben wir aber ordentlich Gas gegeben und haben an unserem Tempospiel gearbeitet“, sagt Weisz, der aktuell auf zwei Spieler verzichten muss. Die Verletzung von Philipp Rath ist zwar nicht schwerwiegend. Aber bei ihm soll kein Risiko eingegangen werden. Lars Henkels wird Anfang nächster Woche zur Mannschaft stoßen.