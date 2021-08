RTV begeistert die Massen im Doppelpack

Winterschaulaufen des Remscheider TV in Hackenberg: Aktive zeigen eine perfekte Inszenierung.

Von Peter Brinkmann

Der Schachzug des Remscheider TV ist geglückt. Aufgrund der regen Nachfrage der vergangenen Jahre wurde das beliebte Winterschaulaufen diesmal als Doppelveranstaltung am Samstag und Sonntag angeboten. Und selbst die widrigen Wetterbedingungen mit Schnee und Glatteis konnten die RTV-Erfolgsgeschichte nicht verhindern. Während am Samstag nur ganze wenige Plätze leer blieben, meldeten die Ausrichter am Sonntag ein ausverkauftes Haus. Allerdings nutzten wegen des Dauerschneefalls nicht alle ihre erworbenen Tickets.

+ Nicht nur bei dieser Figur saß jeder Griff perfekt. © Holger Battefeld

„Toll, dass trotz des Wintereinbruchs so viele Menschen gekommen sind“, äußerte sich mit Susanne Stenzel eine der zahlreichen Helferinnen, deren Tochter Marlene seit zehn Jahren im Verein trainiert. Über 800 Zuschauer hatten insgesamt an beiden Tagen den Weg in die Halle Hackenberg gefunden und wurden von liebevoll vorgetragenen Darbietungen des „Magic Teams“ begeistert.

„Das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung“, betonte die Remscheiderin Ulrike Wiehager, die erstmalig das Schaulaufen besuchte. Und vielen Gästen dürfte es auch wie Frank Mielke gegangen sein: „Ich bin mit meinen Kindern hier, weil deren Klassenkameraden heute auftreten.“ Auch bekannte Fußballer der Region, wie Guido Krüger vom Trainerteam des Bezirksligisten SV 09/35 Wermelskirchen, wurden von der stimmungsvollen Atmosphäre gepackt.

Auch der Nachwuchs begeistert das Publikum

+ Auch der Nachwuchs zeigte mit großer Konzentration in der Halle Hackenberg sein Können. © Holger Battefeld

RTV-Abteilungsleiterin Sabrina Leyendecker zeigte sich gleichermaßen stolz und erleichtert nach den Darbietungen ihrer Schützlinge, die tolle Akrobatik mit anspruchsvollen Hebefiguren, Sprüngen und Pirouetten gekonnt performten. „Die letzten Kostüme sind erst kurz vor der ersten Aufführung fertig geworden“, verriet Leyendecker zudem, die seit 2009 im Verein als Abteilungsleiterin fungiert.

Neben den etablierten Aktiven wie der mehrfachen DM-Teilnehmerin Lena Henning sorgten auch die zahlreichen Nachwuchssportler für wahre Begeisterungsstürme. Stellvertretend sei hier nur die neunjährige Mia Milz genannt, die sich als Eisprinzessin beim Auftakt trotz der großartigen Atmosphäre kein bisschen Lampenfieber anmerken ließ.

Traditionell unterstützt wurde der Remscheider TV von Athletinnen und Athleten der SSG Ronsdorf und dem RT Velbert. „Die Liebe zum Rollkunstlauf verbindet“, konstatierte Moderator Cedric Pick, der gewitzt und fachkundig durch die Veranstaltung führte und mit Lob nicht sparte: „Rollkunstlauf ist ein Aushängeschild der Stadt Remscheid“.

+ Der Auftritt von Vanessa Fernandes und Andreas Wagner war auch in diesem Jahr wieder einer der Höhepunkte. © Holger Battefeld

Unvergessen wird der Auftritt am Samstag auch für die Lokalmatadorin Katharina Steinkemper bleiben, die nach ihrer Darbietung vom gesamten Publikum ein launiges Ständchen erhielt: Die junge Dame feierte just an diesem Tag ihren Geburtstag. Zahlreiche Freunde und Verwandte hatten sie an ihrem Ehrentag in die Sporthalle begleitet und mit den übrigen Besuchern ein „Happy Birthday to you “ angestimmt.

Schneewittchen, Ghostbusters, Aladin, James Bond und Jailhouse Rock à la Elvis waren nur einige der originellen Themen, die die Zuschauer permanent bei Laune hielten. „Nach den monatelangen Anstrengungen freuen wir uns nun auf die kleine Weihnachtspause bis Anfang Januar“, gestand Sabrina Leyendecker. Schließlich seien allen Beteiligten viel Akribie und Trainingsfleiß in den vergangenen Monaten abgefordert worden.

Aushängeschild Lena Henning ließ sich ihre Teilnahme an der Kultveranstaltung, unter anderem mit einer Solo-Showkür, trotz der stressigen Endphase ihres Studiums in Münster nicht nehmen. Und Andreas Wagner, der im Duo mit Vanessa Fernandes und als Solo-Künstler brillierte, wurde von Cedric Pick mit großen Vorschusslorbeeren angekündigt: „Nun kommt der Lionel Messi des Rollkunstlaufs.“

EUROPAMEISTERSCHAFT SPANIEN 2018 findet die EM im Rollkunstlauf in Spanien in der Nähe von Barcelona statt. Der Remscheider TV hofft, dann auch Teilnehmer stellen zu können. Die Hoffnung ist berechtigt, das Potenzial vorhanden: Am Wochenende wurde zum Beispiel eine Aufführung gezeigt, mit der man im Jahr 2016 einen ehrenwerten 2. Rang bei den Deutschen Meisterschaften belegt hatte.

Mit dem großen Finale von allen Teilnehmern zu den Klängen des Superhits „What about us“ von Pink fand das Winterschaulaufen nach fast drei Stunden ein würdiges und von begeisterndem Beifall begleitetes Ende.