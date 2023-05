Bauss-Team steigt mit Verspätung ein

Auftritt bei der Gespanntrial-DM.

Den Auftakt der Saison mit den ersten beiden Läufen in Großheubach hatten sie aus terminlichen Gründen verpasst. Nun aber ging es für Hans-Werner und Christiane Bauss beziehungsweise deren Tochter Manuela Aring endlich wieder los. In Gressenich, zwischen Düren und Aachen, nahm die motorsportbegeisterte Familie aus Wermelskirchen an den Läufen drei und vier der Deutschen Gespanntrial-Meisterschaft wie auch der Speedtrial-Challenge teil. „Das war für uns quasi ein Heimspiel“, sagt Hans-Werner Bauss.

Weil Ehefrau Christiane am ersten Tag noch verhindert war, sprang seine Tochter ein und bildete mit dem 68-jährigen Papa ein Gespann. „Wir haben unsere Klasse an beiden Tagen gewonnen“, berichtet der Wermelskirchener zufrieden, der in der offenen DM-Wertung jeweils Vierter wurde und sich im Gesamtklassement aufgrund fehlender Punkte vom Saisonstart keine Chancen auf die vorderen Plätze ausrechnet: „Die ersten Drei kriegen wir nicht mehr.“

In der Speedtrial-Disziplin sieht es ähnlich aus. Da sprang für das Bauss-Team jeweils der fünfte Platz heraus. „Die Strecke lag uns nicht“, analysiert Hans-Werner Bauss. „Aber wir müssen da auch unserem Alter Tribut zollen. Die Jugend ist einfach schmerzfreier.“ fab