Bauss´ holen noch auf

Motorsport: Trial und Speedtrial.

Hinter ihnen liegt eine kurze Saison. Die Coronapandemie hat auch Auswirkungen auf den Motorsport gehabt. Im Fall von Hans-Werner Bauss und Ehefrau Christiane auf ihre Aktivitäten mit dem Gespann. „Sonst waren wir an 25 Wochenende unterwegs“, verdeutlicht der Mann aus Dabringhausen. „Jetzt waren es deutlich weniger.“

Erfolge konnten trotzdem gefeiert werden. Wie gerade erst in Großheubach, wo das eingespielte Duo im Speedtrial die Deutsche Meisterschaft gewann und im Trial den dritten Platz belegte. Was angesichts der zum Teil deutlich jüngeren Konkurrenz keineswegs selbstverständlich war. Gerade was den Titelgewinn angeht, dürfen die 17 Punkte Rückstand nicht verschwiegen werden, die man vorher hatte. „Normalerweise sind die nicht mehr aufzuholen“, sagt Bauss. Doch die Führenden hatten Pech, überschlugen sich im ersten Lauf in einer Kurve und waren danach sehr nervös. Anders als die abgezockten Wermelskirchener, die am Ende drei Punkte Vorsprung hatten.

Beim Trial hatte man vier Stunden Zeit für 24 Sektionen. Samstags wurde es Rang drei, sonntags sprang die Kette runter. „Das haben wir eine Dreiviertelstunde im Wald repariert“, berichtet Bauss. Folge: Wieder Rang drei, auch gesamt.