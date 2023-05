Baumeister räumt die Pins in Berlin ab

Rader bei der Jugend-DM.

Radevormwald. Das Talent hat Phil Baumeister quasi in die Wiege gelegt bekommen. Mutter Jaclyn Baumeister hat mit den Frauen des RSV Samo in der Bundesliga gekegelt. Vater Volker Baumeister, der ebenfalls in der 1. Liga aktiv war, eröffnete vor einigen Jahren mit seiner Lebensgefährtin Melanie Zimmer in Bergische Born den „Borner Sporttreff“, der acht Bowlingbahnen beheimatet. Und da fand Phil zu dieser Sportart und hat vor wenigen Tagen bei der Deutschen B-Jugend-Bowling-Meisterschaft in Berlin gleich mehrere Medaillen gewonnen.

Ganz oben auf dem Treppchen stand er am vierten und letzten Wettkampftag in der Bundeshauptstadt. Für das Masters Finale hatten sich die besten zwölf Spieler der vorangegangene Wettbewerbe qualifiziert. Zwar unterlag der Zwölfjährige knapp einem US-Amerikaner, sicherte sich als bester Deutscher aber den Titel.

Los ging es für Phil Baumeister am ersten Tag mit einer Bronzemedaille im Einzel. Tags drauf schrammte er im Doppel mit Linus Schäfer vom BV Brackwede knapp am Siegerpodest vorbei und wurde Vierter. Mit der NRW-Mannschaft belegte er am dritten Tag den dritten Platz. Im Anschluss wurden aus allen drei Wettbewerben die Pins (Punkte) addiert. Und mit einem Schnitt von 196,33 Pins gewann der Schüler eine weitere Silbermedaille.

Phil Baumeister, der mit seiner Mutter in Radevormwald lebt und für den 1. BC Strikers Siegen Bowling spielt, ist außerdem auf dem Fußballplatz aktiv. Beim SSV Bergisch Born kickt er in der D1-Jugend und hat mit seiner Mannschaft in dieser Saison die Kreismeisterschaft gewonnen. pk