Basketball: Niederlage ist erklärbar

Aus diesem Grund konnten sie die Partie beim TV Grafenberg nur lange offen gestalten und unterlagen am Ende mit 73:80. Den sieben Spielern ging am Ende einfach die Kraft aus. Vor der Weihnachtspause stehen jetzt noch zwei Partien an, in denen man sich gut aus der Affäre ziehen will, um dann im neuen Jahr anzugreifen. pk