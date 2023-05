Bangert geht nach Rade

Handball-Landesligist HSG Rade/Herbeck bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Vom Ligakonkurrenten ATV Hückeswagen wechselt Daniel Bangert zurück in die Bergstadt. „Er bringt reichlich Erfahrung im Rückraum mit und bietet für uns weitere Spieloptionen“, freut sich HSG-Trainer Björn Frank. Als Trainer der männlichen C-Jugend, die gerade erfolgreich in die Qualifikationsspiele für die Oberliga gestartet ist, ist Bangert bereits aktuell für die HSG im Einsatz. Weitere Neuzugänge für die Spielzeit 2023/24 will der Verein in den nächsten Tagen präsentieren. pk