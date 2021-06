Auf dem Balkon gibt es eine La Ola

Besonderer Moment: Der Meister-Pott ist in den Händen der Rollhockey-Frauen der IGR Remscheid.

Frauen der IGR werden im Rathaus für die Deutsche Meisterschaft geehrt.

Von Andreas Dach

Freitag, 29. Mai 2020. Es ist ein Tag, welchen die Rollhockey-Frauen der IGR Remscheid niemals vergessen werden. Endlich, ja, endlich, nehmen sie die Trophäe für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft in Empfang. Verdientermaßen. Da sind sich alle einig, welche den emotionalen Augenblick im Großen Sitzungssaal des Remscheider Rathauses miterleben.

Stadtoberhaupt Burkhard Mast-Weisz hat es möglich gemacht, dass die außergewöhnliche sportliche Leistung nicht durch das Corona-Virus in den Hintergrund gedrängt wird. Normalerweise hätte sich die blutjunge Mannschaft auf dem Spielfeld in den Armen gelegen, Tränen der Freude vergossen. Das ist durch den vorzeitigen Saisonabbruch nicht möglich gewesen.

„Ihr seid die beste Mannschaft in Deutschland!“

Thomas Ullrich, Vorsitzender der Sportkommission Rollhockey

Natürlich gibt es keine Sicherheit, dass die IGR-Frauen auch die auf die Hauptrunde folgenden Play-offs so erfolgreich bestritten hätten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Sehr groß sogar. Niemand kann etwas dafür, dass gezwungenermaßen nach 13 absolvierten Partien der Hauptrunde ein Strich unter die Saison gemacht werden musste. Insofern braucht sich keiner dafür zu schämen, dass die Quotientenregel die IGR als Deutschen Meister hervorbugsierte. Zahlen lügen nicht. Und die Remscheiderinnen hatten die besten Werte.

Zurück ins Rathaus. Dorthin, wo mit Ausnahme von Torhüterin Carolin Reinert (zieht gerade von Wuppertal nach Remscheid) und Kira Steinmetz (steckt in Prüfungen) die komplette Mannschaft zugegen war. „Sie haben beste Werbung für die Sportstadt gemacht“, sagte Mast-Weisz. Ein Strahlen ging über die Gesichter aller Anwesenden. Wie auch bei den Worten von Thomas Ullrich, seines Zeichens Vorsitzender der Sportkommission Rollhockey: „Ihr seid die beste Mannschaft in Deutschland.“

Trainer Markus Feldhoff stellte die Mannschaft vor, fand zu jeder einzelnen Spielerin launige Worte. Von Finja Rohs („Sie ist die Jüngste im Kader“) bis hin zu Julia Krause („Sie war schon dabei, als es früher schon einmal eine Damen-Mannschaft in Remscheid gegeben hat“).

Sause mit den Fans soll es im nächsten Jahr geben

Das jetzige Team hat Zukunft, ist blutjung. Und vor allem hungrig. „Wenn ihr nächstes Jahr wieder Meister werdet, könnt ihr die Sause mit den Fans nachholen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Wie sie das anfühlen könnte, probten alle im Anschluss an die Ehrung: Auf dem Rathaus-Balkon gab es eine große La Ola. Leider noch ohne Anhänger auf dem Rathausplatz. Ach nein, falsch: Ein Passant hatte sich zufällig unten aufgehalten und den Spaß mitgemacht. Was für ein sympathischer Moment.

Georg Feldhoff als Vorsitzender der IGR Remscheid bedankte sich herzlich für die Einladung ins Rathaus: „Das ist ein sehr würdiger Rahmen. Wir stecken sehr viel Herzblut in den Verein und seine elf Mannschaften.“

Schließlich durften sich alle in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Und fieberten gewiss schon dem Abend entgegen. Hatte Georg Feldhoff doch versprochen: „Heute Abend gibt es bei uns im Garten für jeden noch eine Grillwurst.“ Oder zwei . . .

Saison 2019/2020

Als die Spielzeit abgebrochen wurde, hatten die Frauen der IGR Remscheid 13 von 14 Partien der Hauptrunde absolviert und führten die Tabelle mit 32 Punkten an. Zehn davon konnten sie für sich entscheiden, eine wurde zudem nach Verlängerung gewonnen. Zwei Spiele gingen verloren. Alleine die Begegnung mit der RESG Walsum (in Remscheid) hätte noch angestanden. Die IGR wäre als Erster in die folgenden Play-offs gegangen.