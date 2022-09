Badminton: Vorfreude aufs Derby

Obwohl die SG Wermelskirchen/Wipperfürth in der Badminton-Bezirksklasse in Unterzahl antreten musste, sprang bei der zehnten Mannschaft des 1. CfB Köln ein souveräner 7:1-Erfolg heraus. Nur das zweite Herren-Doppel musste kampflos abgegeben werden. In den Einzeln punkteten Yesim Asik, Matthias Post, Louis Gries und Marc Goos, im Mixed Fischer und Goos.