SG Wermelskirchen/Wipperfürth bleibt in der Erfolgsspur

Die SG Wermelskirchen/Wipperfürth konnte im ersten Spiel in 2023 einen Sieg feiern. In der Bezirksliga war die SG bei der 5. Mannschaft des TV Witzhelden mit 6:2 erfolgreich und rangiert weiter auf dem dritten Tabellenplatz. Wenn am kommenden Wochenende ein weiterer Erfolg im Nachholspiel gegen Frielingsdorf eingefahren werden kann, klettert das Team einen Rang nach oben.