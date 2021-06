Marc Bach feiert große Erfolge als Coach

Marc Bach, Ex-Spieler des FCR und in Rade, feiert als Coach große Erfolge. Mit Vohwinkel könnte der Durchmarsch gelingen.

Von Fabian Herzog

Wenn er etwas anpackt, dann mit vollem Elan und hundertprozentigem Einsatz. Das galt für Marc Bach als aktiver Fußballer genau wie seit fast drei Jahren als Trainer. Halbe Sachen würde der 39-jährige Wuppertaler, der in seiner langen Laufbahn auch drei Saisons bei der damaligen Spvg. Radevormwald (2005 bis 2008) und eine Spielzeit beim FC Remscheid (2009/2010) verbracht hat, niemals machen. „Ich lebe einen komplett professionellen Gedanken vor“, erzählt Bach über seine aktuelle Tätigkeit beim Landesliga-Tabellenführer FSV Vohwinkel, den er mit seiner Philosophie innerhalb kürzester Zeit wiederbelebt und zur unangefochtenen Nummer drei – bald möglicherweise die Nummer zwei – der Fußball-Stadt Wuppertal gemacht hat.

Als Marc Bach seine aktive Karriere nach rund 600 Spielen – von Landesliga bis 3. Liga – im Sommer 2014 beendete und sich dem FSV anschloss, fing er dort quasi bei Null an. „Der Verein war mausetot“, erinnert er sich. Vohwinkel war gerade sang- und klanglos als Tabellenschlusslicht mit nur elf Punkten und 21:111-Toren aus der Landesliga abgestiegen und am Tiefpunkt angekommen.

Sportliche Situation grenzt fast schon an ein Fußball-Märchen

Um so erstaunlicher ist, was Bach zusammen mit dem Sportlichen Leiter Holger Gaißmayer, Teammanager Rolf Szymanski, seinen Co-Trainern Stefan Jäger und Marvin Schneider sowie vielen anderen Mitstreitern in der Lüntenbeck aufgebaut hat. Blickt man auf die aktuelle sportliche Situation, grenzt das beinahe schon an ein modernes Fußballmärchen.

Als Aufsteiger führt der FSV die Landesliga-Tabelle an und ist drauf und dran, den Durchmarsch in die Oberliga zu packen. „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen“, zieht Marc Bach ein Zwischenfazit, das kaum verwundert. „Und das mit nur geringen Mitteln. Da bin ich mega stolz drauf.“

Deswegen kommen auch kaum „fertige“ Spieler nach Vohwinkel, sondern welche mit Entwicklungspotenzial. Wie zum Beispiel Eliot Cakolli. Der Remscheider ist über die Jugend des Cronenberger SC in die Lüntenbeck gewechselt und hat sich schon hervorragend entwickelt.

Bachs Erfolgsrezept ist relativ simpel. Von Beginn an hat er einen Slogan ausgegeben: „Wir machen alles zusammen.“ Diesen Teamgeist hat er vorgelebt und gefördert, in dem er – für Bezirks- oder Landesliga-Verhältnisse – außergewöhnliche Bedingungen geschaffen hat. Von der Ausrüstung der Mannschaft, über die Ausstattung der Kabinen mit Fernseher, Kühlschrank und Spielerporträts über den fest zugeordneten Plätzen bis hin zu modernster Trainingsmethodik.

Damit gibt Marc Bach seine jahrelang als Spieler gesammelte Erfahrung nun als Coach und frischgebackener B-Lizenz-Inhaber weiter. Vor allem zwei Trainer seien in seinen 18 Seniorenjahren prägend gewesen: Peter Hermann bei den Amateuren von Bayer Leverkusen und Hannes Bongartz bei der SG Wattenscheid 09. „Die beiden haben schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, sagt der Wuppertaler, der aber beispielsweise auch über Zeljko Nikolic, seinen damaligen Coach in Remscheid, nur lobende Worte verliert: „Fachlich, taktisch und menschlich ist er ein Top-Trainer.“

Seine Zeit in Remscheid war nicht von Erfolg geprägt

Seine Zeit beim FCR war allerdings nicht von Erfolg geprägt. „Das Jahr war von vorne bis hinten eine Katastrophe. Wir waren eine Mannschaft, die in zwei Lager geteilt war“, erinnert sich Bach an die Niederrheinliga-Saison, die im Abstieg mündete. Auch für ihn persönlich lief es nicht nach Wunsch. „Nach fast einem Jahr Verletzungspause bin ich nie den körperlichen Zustand gekommen, der für die Verbandsliga nötig gewesen wäre.“

Wie bei allen seinen Ex-Clubs verfolgt der 39-Jährige aber auch die Entwicklung des FCR mit großem Interesse. Beim Nachholspiel der Remscheider in Dabringhausen gehörte er beispielsweise zu den Zuschauern. Er glaubt: „Wenn du so eine Serie spielst, dann ist das schon beeindruckend. Denn ich weiß, wie schwierig es ist, aus der Bezirksliga rauszukommen.“

PERSÖNLICH STATIONEN Nach seiner Jugendzeit beim SC Sonnborn und dem ASV Wuppertal führte Marc Bachs Weg vom Gelben Sprung zu Bayer Leverkusen II (1997–2000). Danach ging´s über den SC Verl (2000), Wattenscheid 09 (2000–2003), Wuppertaler SV (2003–2005) zur Spvg. Radevormwald und – nach einer Zwischenstation bei der SSVg. Velbert (2008-2009) – zum FC Remscheid. Von dort führte ihn sein Weg zum Cronenberger SC. AMBITIONEN Nach bestandener B-Lizenz-Prüfung (als Mit-Bester) strebt Bach auch noch die Jugend-Elite- und A-Lizenz an. Er gibt zu: „Als Trainer habe ich Blut geleckt.“ Trotzdem weiß der Vertriebsleiter der Wolk AG am Wuppertaler Kiesberg seine Perspektive realistisch einzuschätzen: „Für den Fußball würde ich meinen Job niemals aufgeben. Deswegen sind dem Ganzen auch Grenzen gesetzt und wird sich immer auf Amateurebene abspielen.“

Bachs Fokus ist aber auf die Landes- und natürlich auch auf die Oberliga gerichtet. Die will er mit seiner Mannschaft realisieren und damit auch persönlich den nächsten Schritt machen. Dazu schafft er im gesamten Verein gerade neue Strukturen, guckt sich beispielsweise Spiele des Nachwuchses bis runter zur U15 an und entfacht damit beim gesamten FSV eine riesige Euphorie. Denn wenn er etwas anpackt, dann eben mit hundertprozentigem Einsatz.