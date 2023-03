Ayyildiz nutzt Vorlage der Konkurrenz

-fab- Die Konkurrenten im Abstiegskampf aus Berghausen, Burscheid und von Bayer Wuppertal hatten am Freitag mit ihren Pleiten eine Vorlage geliefert, am Samstag ließ sich da der SC Ayyildiz nicht lange bitten, gewann mit 3:2 (2:2) bei den SF Baumberg II und nutzte die Gunst der Stunde. „Es liegt weiter in unserer Hand“, sagte Trainer Axel Kilz und dachte bereits an die folgenden Aufgaben gegen Berghausen, in Dabringhausen und gegen Burscheid.