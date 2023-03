Ayyildiz lässt Rade im Derby keine Chance

Fußball-Bezirksliga

Von Peter Brinkmann

Der SC 08 Radevormwald hat es im Abstiegskampf verpasst, den SC Ayyildiz auf Distanz zu halten. Bei der 1:3 (0:2)-Heimniederlage konnte es auch keine dramatische Aufholjagd wie in der Vorwoche geben, da die Kollenberger durch Yannik Korselt zu spät zuschlugen (90.+1). Fatih Kurt mit seinem 16. Saisontreffer (34.) und Alessio Bisignano (38.) hatten per Doppelschlag die Remscheider in Führung gebracht.

Rades Coach Zdenko Kosanovic war bedient: „Wir waren anfangs spielerisch sehr gut und hätten in Führung gehen müssen. Durch Fehler im Aufbauspiel haben wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen.“ Ayyildiz-Trainer Axel Kilz attestierte seinem Team eine gute Gesamtleistung: „Wir hatten anfangs Probleme, waren dann aber sehr konzentriert. Vor allem haben wir unsere Vorteile auf den Außenbahnen gut ausgenutzt.“ In die Karten spielte den Remscheidern dann auch der schnelle Treffer direkt nach dem Seitenwechsel durch Fehmi Cengiz (48.), der bereits das 2:0 bärenstark vorbereitet hatte.