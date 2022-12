Ayyildiz: Hoffnung ruht auf einem Duo

Rückrundenstart der Fußball-Bezirksliga

Von Fabian Herzog

SC Ayyildiz – HSV Langenfeld (So., 15.15 Uhr, Honsberg). Gerne erinnern sich die Remscheider an den Saisonstart, als man den Vierten der vorherigen Spielzeit überraschend mit 4:1 schlug. Aus den folgenden 14 Partien sprangen aber nur noch zwölf Punkte heraus, was für eine brenzliche Lage gesorgt hat. „Wir werden im Winter personell einiges tun“, kündigt Trainer Axel Kilz an, der vor allem mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft hadert. „Aber das fängt ja vorne an“, verdeutlicht er. Mit dem HSV erwartet der Coach ein „gutes, motiviertes Team“. Entsprechend hofft er darauf, dass Luca Lenz und Recep Kalkavan (beide unter der Woche krank) rechtzeitig fit werden.

Dabringhauser TV – SV Solingen (So., 15.15 Uhr, Höferhof). Der Plan ist nachvollziehbar. „Wir müssen uns in die Winterpause retten“, sagt DTV-Trainer Patrick Grün, der aus den Spielen gegen den Fünften aus Solingen und dem Jahresabschluss beim Tabellennachbar Baumberg II „noch drei Punkte“ holen möchte. Um dann personell nachzulegen. „Mindestens drei Spieler werden dazukommen“, erzählt er, „und optional zwei weitere.“ Vom aktuellen Kader fehlen am Sonntag zwei defensive Leistungsträger: Kapitän Cedric Haldenwang ist gesperrt, Finn Pannack im Urlaub.

TSV Solingen – SSV Bergisch Born (So., 15.30 Uhr). Nach dem Verlust der Tabellenführung bei Wald 03 (0:1) wartet erneut in der Klingenstadt die nächste Prüfung auf die Borner. „Das wird eine ähnlich schwierige Aufgabe“, glaubt Trainer Tim Janowski, der hofft, dass sein Team in einem vermutlich engen Spiel diesmal wieder das zuletzt fehlende „Quäntchen Glück“ auf seiner Seite hat. „Jetzt haben wir ein bisschen Druck“, sagt Janowski, der Ruben Schmitz-Heinen (Studienfahrt) ersetzen muss, über die Konstellation mit zwei Punkten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Mettmann.