Axel Kilz übernimmt den SC Ayyildiz

Auf das Ausscheiden von André Springob als Trainer des SC Ayyildiz, der wie berichtet aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen musste, haben die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten umgehend reagiert und blitzschnell eine Nachfolgelösung gefunden: Axel Kilz übernimmt am Honsberg. „Er war ja schon einmal Trainer bei uns, aber das ist lange her“, sagt Bülent Atsan aus dem Vorstandsteam. Im Kreis Remscheid war Kilz in der Vergangenheit auch beim BV Burscheid und 1. FC Klausen tätig, ehe er in Ronsdorf und beim Oberligisten Cronenberg Karriere machte. Zuletzt brachte sich der Wuppertaler auch beim SV Bayer ein, wo sein Sohn Jannis, zukünftig also auch sein Gegner, spielt. -fab-