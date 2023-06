Avanti: Avan wechselt vom SCA zum SV 09/35

Jetzt ist die Verpflichtung durch.

Wermelskirchen. Trainer Axel Kilz hatte beinahe Woche für Woche von seinem Spieler geschwärmt. Ohne Frage: Abdulkadir Avan hat in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2022/2023 beim SC Ayyildiz einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der ist auch dem SV 09/35 Wermelskirchen nicht verborgen geblieben. Spätestens nach dem finalen 4:2-Sieg in Gräfrath, bei welchem Avan mit einem Tor und zwei Assists zum Klassenerhalt beigetragen hatte, war der Landesligist heiß auf den defensiv vielfältig einsetzbaren 22-Jährigen, der auch Akzente nach vorne setzen kann.

Jetzt ist die Verpflichtung durch. „Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Sebastian Pichura, Coach des SV 09/35. Auf Avan kann man beim SCA also nicht mehr bauen. Und sein größter Unterstützer, Axel Kilz, ist bekanntlich auch kein Trainer mehr bei Ayyildiz.

Trainingsstart bei den Wermelskirchenern ist am Freitag, 23. Juni, um 18.45 Uhr. Bis zum Saisonbeginn Anfang August kommen anspruchsvolle Trainingseinheiten und Testspiele auf die Mannschaft zu. Unter anderem probt man beim Regionalligisten Wuppertaler SV (1. Juli, 13.30 Uhr) und gegen den Oberligisten VfB Hilden (12. Juli, 18 Uhr). Auch U19-Bundesligist WSV gehört zu den Gegnern. Gespielt wird am 18. Juli um 18 Uhr in Wuppertal. -ad-