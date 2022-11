Aussichten sind mau

HSG Radevormwald/Herbeck – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Sa., 16.15 Uhr, Hermannstraße). Nach den ersten Einheiten mit der Mannschaft stand für den neuen Coach Michael Bartsch fest: „Wir müssen etwas an der Kondition tun.“ Die Leistung stimmte bei der HSG in den bisherigen Partien nur phasenweise, über eine komplette Distanz reicht es im Normalfall aber nicht für einen Erfolg. Der kommende Gegner liegt in Reichweite, so dass man sich im Kellerduell Chancen ausrechnet. Sorgen bereiten aber immer noch die Coronaerkrankten. Ines Engstfeld, Jasmin Barenberg und Mariana Menzel fallen aus.