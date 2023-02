Außenseiter wollen die Bundesligisten ärgern

Niederrheinpokal der Jugend.

Seit Jahren steht der SSV Bergisch Born für exzellente Nachwuchsarbeit und hat sich im Jungenbereich des Fußballkreises Remscheid fast schon ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Darauf ist man zu Recht stolz. Wie auch auf die Tatsache, in diesen Tagen Geschichte geschrieben zu haben. Erstmals haben alle drei ins Rennen geschickte Teams, also A-, B- und C-Junioren, das Achtelfinale des Niederrheinpokals erreicht.

Den Anfang machen Letztgenannte an diesem Samstag bereits um 11.45 Uhr. Dann ist das Team von Christian Bernhard beim SC St. Tönis zu Gast und dürfte als Spitzenreiter der Bergischen Leistungsklasse sicherlich nicht chancenlos sein. Dafür spricht auch ein Quervergleich: St. Tönis hat in der ersten Runde den TSV Solingen nach Elfmeterschießen ausgeschaltet – und der ist in der Liga der Borner Neunter.

Am Sonntag geht´s dann auf der Anlage des SSV heiß her. Erst nehmen es die B-Junioren um 11 Uhr mit dem MSV Duisburg auf, dann die A-Junioren mit dem FC Kray. Die Duisburger spielen in der Nachwuchs-Bundesliga und belegen derzeit Platz zehn. Niederrheinligist Kray hat in der ersten Runde für Aufsehen gesorgt, als die A-Junioren des MSV, ihres Zeichens Tabellenfünfter der Nachwuchs-Bundesliga, mit 4:3 rausgeworfen wurden.

Auf ein Highlightspiel freuen sich auch die B-Juniorinnen des Hastener TV. Die Mannschaft von Kemal Aldemir, dem Bruder des Spvg.-Vorsitzenden Ayhan Aldemir, nimmt es an diesem Samstag (12 Uhr, Stadtpark) im Achtelfinale mit Borussia Mönchengladbach auf. Die Gäste spielen in der Jugend-Bundesliga, sind da aktuell Fünfter. „Wir haben Respekt, aber keine Angst“, sagt der Trainer der Hastenerinnen, der sich mit seiner Truppe gegen den großen Favoriten eine Menge vorgenommen hat: „Meine Mannschaft wird alles geben und versuchen, den Gladbacherinnen das Leben so schwer wie möglich zu machen.“