Ausgerechnet die Garanten lassen Federn

RTV-Judoteam verliert in der Bundesliga.

Spremberg. Puuh, das ist ein böser Rückschlag im Kampf um das Erreichen des Final Fours in der Bundesliga. Das RTV-Judoteam unterlag beim KSC Spremberg nicht nur überraschend, sondern deutlich mit 4:10. „Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen“, kommentierte Manager Cedric Pick den Kampftag der Remscheider in der Lausitz.

Außer Spesen nichts gewesen – so lässt sich das Geschehen am besten zusammenfassen. Dass Alexander Wieczerzak (Weltmeister 2017), Shamil Borchashvili (Olympiadritter 2021) und Jasper Lefevere (mehrfacher belgischer Meister) vorzeitig verlieren würden, war beim besten Willen nicht zu erwarten gewesen. Genau das passierte aber.

Hatte man bei einem Halbzeitrückstand von 3:4 (Punkte: Wieczerzak, Borchashvili, Mauer) noch alle Möglichkeiten, lief im zweiten Durchgang alles schief, was schief laufen konnte. Trotz eines 4:6 Rückstands – nur Karl-Richard Frey hatte über 100 Kilogramm souverän gewonnen – war man im Remscheider Lager sicher, zumindest noch ein Unentschieden möglich machen zu können. Doch es kam alles anders. Alexander Wieczerzak verlor nach nur 19 Sekunden, Shamil Borchashwili wurde wegen eines Regelverstoßes qualifiziert, und Jasper Lefevere unterlag zum zweiten Mal an diesem Tag gegen den DM-Dritten Luc Meyer. Dass Dennis Mauer in der für ihn ungewohnten Gewichtsklasse (bis 100 kg) verlor, war nicht mehr ausschlaggebend.

Vielleicht ein nicht zu unterschätzender Aspekt: Einige der Remscheider Topathleten waren erst kurz vor Kampfbeginn in der Halle erschienen. Am Freitag sind wegen eines Unwetters viele Flüge nach Berlin ausgefallen. Pick: „Als Ausrede lassen wir das nicht gelten.“ ad