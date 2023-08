Vorbereitung des Drittligisten Bergische Panther und des Regionalligisten HGR auf der Zielgerade.

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

Remscheid/Burscheid. Auf Typen wie ihn kann man bauen. Alexander Lampe fühlt sich der HG Remscheid sehr verbunden. Als langjähriger Freund und Förderer. So ist es kein Zufall, dass die offizielle Vorstellung des Handball-Regionalligisten vor der neuen Saison in den Räumlichkeiten des Berufsbildungszentrums stattfand. Eben dort, wo der 55-Jährige seit dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer tätig ist. „Wir arbeiten für die Region“, sagte Lampe, als er sich der Mannschaft vorstellte. „Und wir leben von ihr. Deshalb unterstützen wir sie gerne.“

Wie im Falle der HGR, bei welcher die schon länger bestehende Zusammenarbeit ausgebaut wird. Sehr zur Freude der Verantwortlichen, bei denen sich Ralf Hesse als Hauptgesellschafter verstärkt ums Sponsoring kümmern wird: „Als Ruheständler habe ich ja jetzt genügend Zeit.“ Tiberius Jeck als Geschäftsführer des Vereins strahlte bei Lampes Begrüßung („Wir kennen uns schon seit vielen Jahren“) über das ganze Gesicht, die Spieler hörten interessiert zu. Wie sie auch beim anschließenden Rundgang durch die großzügigen BZI-Räumlichkeiten neugierig die Ausbildungsmöglichkeiten bestaunten.

„Als Ruheständler habe ich ja jetzt genügend Zeit.“

Ausbildung ist ein gutes Stichwort bei der HGR. Sieben neue Spieler sind dazugekommen, darunter einige sehr junge. Sie müssen möglichst flott an eine sehr anspruchsvolle Liga herangeführt werden. Womit Nelson Weisz ins Spiel kommt. Der neue Trainer hat bei TuSEM Essen hinlänglich nachgewiesen, dass er Spieler entwickeln kann. Acht Jahre lang bei der Jugend und bei der U23.

Bei der HGR ist er längst angekommen, hat es selbstredend aber nicht nur mit blutjungen Akteuren zu tun. Da die perfekte Mischung zu finden – dafür hat er an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der Halle Neuenkamp die letzte Gelegenheit vor dem Saisonstart, noch ein paar Dinge auszuprobieren. Dann wird gegen den TV Lobberich getestet. Eine junge und schnelle Mannschaft, die gerne sehr offensiv deckt. Das könnte auch eine Woche später gegen Bayer Dormagen II auf die HGR in der Regionalliga zukommen.

„Eine solide Oberliga-Mannschaft und ein guter Test“, findet Weisz, der diesmal wieder auf Kaan Taymaz und Max Conzen zurückgreifen kann. Dafür wird Felix Handschke (Adduktorenprobleme) geschont. Für den Saisonstart am 27. August steht er aber zur Verfügung. Anders als Phillip Rath, der sich allerdings auf dem Weg der Besserung befindet. Hingegen ist Lars Henkels auf absehbare Zeit gar kein Thema mehr. Weisz: „Seine Knieverletzung ist schwerwiegender als angenommen.“

Letztes Testspiel der Panther fällt aus

+ Panther-Linksaußen Dorian Wöstmann beißt trotz Verletzung auf die Zähne. © Peter Kuhlendahl

Hart gearbeitet wird bei den Bergischen Panthern aktuell hinter verschlossenen Türen. Wer den Drittligisten vor dem Saisonstart noch einmal live sehen möchte, hat an diesem Freitag die Chance. Dann ist das Team um 20.15 Uhr beim westfälischen Verbandsligisten HSG Gevelsberg-Silschede zu Gast. Die Partie gegen die 2. Mannschaft von Eintracht Hagen, die am Samstagabend in der Max-Siebold-Halle in Hilgen stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Der westfälische Oberligist hatte personelle Probleme.

„Ansonsten haben wir intensive Trainingseinheiten hinter und auch vor uns“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz, der bis auf die beiden Rekonvaleszenten Simon Wolter und Conner Schütte sowie Urlauber David Ferne auf einen kompletten Kader setzen kann. Auch Dorian Wöstmann beißt aktuell auf die Zähne. Er hat sich am vergangenen Sonntag vermutlich eine Bänderverletzung zugezogen. „Mit einem dicken Tape geht es aber“, erklärt der Linksaußen.

Ab Anfang nächster Woche beginnt bei den Panthern dann auch die Vorbereitung auf das erste Spiel in der 3. Liga. Das steht am Samstag, 2. September, bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen in Hessen auf dem Programm. Das letzte Augustwochenende ist dann noch einmal frei. Freitags findet eine Trainingseinheit statt, im Anschluss geht´s mit der gesamten Mannschaft auf die Kirmes nach Wermelskirchen.

Ordentlich gefordert ist an diesem Wochenende die Zweitvertretung der Panther. Der Verbandsligist richtet am Samstag ein Turnier aus. Das findet ab 11 Uhr in der Max-Siebold-Halle in Hilgen statt. Mit dabei ist die eigene 3. Mannschaft (Landesliga), Oberligist TV Palmersheim und Verbandsligist Solinger TB. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden. Eine Partie dauert zweimal 20 Minuten.

Doch nicht nur dabei kann sich die Mannschaft weiter auf dem Start in einer Woche einspielen, am Sonntag (18.30 Uhr) steht noch ein Test bei der neuen Spielgemeinschaft HSG Hattingen-Sprockhövel auf dem Programm. „Beim Verbandsligisten ist Kai Müller nun als Trainer aktiv. Er hat mich gefragt, ob wir bei ihrer Saisoneröffnung dabei sein können“, berichtet Panther-II-Coach Erwin Reinacher, der bei allen Partien am Wochenende fast auf den kompletten Kader setzen kann. Einzig hinter dem Einsatz von Linksaußen Yannick Funccius, der sich am vergangenen Sonntag an der Hand verletzt hat, steht ein Fragezeichen.

Saisonstart

Mit einem Heimspiel geht es für die HG Remscheid am übernächsten Wochenende in der Regionalliga los. Am Samstag, 26. August, ist die 2. Mannschaft von Bayer Dormagen zu Gast. Die Partie wird um 19 Uhr in der Halle Neuenkamp angepfiffen. Für die 2. Mannschaft der Panther beginnt die Verbandsliga-Spielzeit samstags um 20 Uhr bei der MTG Horst Essen.