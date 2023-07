Aus Spontanität wird die Teilnahme am Ironman

Christopher Dommes erlebte sehr emotionale Momente, als das Ziel in Sicht kam.

Remscheider Christopher Dommes und Ingo Alders gingen in Frankfurt an ihre Grenzen. So kam es zu dem sportlichen Erfolg.

Von Andreas Dach

Remscheid/Frankfurt. Als sie die Rampe zum Frankfurter Römer hochliefen, wurden sie von ihren Gefühlen überwältigt. „Ich habe geheult“, gibt Christopher Dommes zu. „Es war ein unglaublicher Moment.“ Ingo Alders ist das nicht viel anders ergangen: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, es zu schaffen.“

Der Polizeibeamte und der selbstständige Malermeister aus Remscheid haben beim Ironman Frankfurt gefinisht. Und sich für eine elfmonatige Vorbereitungszeit mit täglichem (!) Training belohnt. Sie sind Schwager, Freunde und Nachbarn, machen Ausdauersport im Regelfall aus einer Laune heraus.

Das war schon 2013 so, als sie erstmals am Halbmarathon beim Röntgenlauf teilgenommen haben. „Fast ohne Vorbereitung“, wie sie sagen. Danach haben sie das Pensum gesteigert. Haben – ebenfalls beim Röntgenlauf – den Marathon geschafft. Im Jahr 2022 stand dann der erste Triathlon an – in Köln über die Mitteldistanz.

So bereiteten sich die Athleten auf den Ironman vor

Mehr, immer mehr. Weiter, immer weiter. Irgendwann war der Gedanke vom Ironman geboren. Von der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke, von 182 Kilometern auf dem Rad und vom abschließenden Marathon (42,195 Kilometer). Sie wussten: „Dafür brauchen wir eine gute Vorbereitung.“ Also packten sie an. Wissend, dass der enorme Aufwand ohne Unterstützung der jeweiligen Familie nicht möglich gewesen wäre: „Unseren Frauen gilt der größte Dank.“ Stefanie (Ehefrau von Christopher Dommes) und Alexandra (Lebensgefährtin von Ingo Alders) haben bewusst zurückgesteckt, um ihren Liebsten die Erfüllung ihres größten sportlichen Traums zu ermöglichen.

Nichts war es da mehr mit dem ausgedehnten sonntäglichen Frühstück, das normalerweise fest eingeplant ist. Um nur ein Beispiel zu nennen. Da befanden sich die beiden Athleten längst im Wasser, auf dem Rad oder beim Laufen. Man muss sich die Zahlen einmal zu Gemüte führen, um die Dimensionen richtig einschätzen zu können. In dem knappen Vorbereitungsjahr kamen 130 Schwimm-, 3600 Rad- und 1500 Lauf-Kilometer zusammen. Dommes: „Wir haben uns den A... aufgerissen.“

+ Ingo Alders ließ sich trotz der großen Anstrengung die gute Laune nicht nehmen. © Sandra Schumacher

So lief der Triathlon in Frankfurt

Damit fühlte man sich für die Megaveranstaltung in Frankfurt präpariert – und war es auch. Der 38-jährige Christopher Dommes brauchte beim Ironman eine Zeit von 11:26:25 Stunden. Sein vier Jahre älterer Kumpel Ingo Alders war elf Sekunden früher im Ziel. Was man wissen muss: Die beiden sind weder gemeinsam gestartet, noch haben sie sich auf der Strecke auch nur ein einziges Mal gesehen oder sich in irgendeiner Form abgesprochen. Hinzu kamen unterschiedliche „Erlebnisse“ auf der Strecke. Wie eine fünfminütige Zeitstrafe für Dommes beim Radfahren. Oder ein Platten bei Alders – auch bei ihm war auf dem Rad nicht alles perfekt gelaufen.

Dann war da die Nahrungsaufnahme. Christopher Dommes weiß mittlerweile: „Ich habe mit den Energieriegeln leicht übertrieben.“ So kam es während der knapp elfeinhalb Stunden zu deutlich mehr Toilettenbesuchen als eingeplant. Der Polizeibeamte: „Jetzt ist man schlauer.“ Das Wichtigste: Sie hielten durch. Was von über 2300 Teilnehmern gut 300 nicht von sich behaupten konnten.

Die fantastische Stimmung an der Strecke trug sie durch alle Höhen und Tiefen, die es bei solch einer sportlichen Strapaze gibt. Da waren die Familien, die bei der Laufstrecke an den unterschiedlichsten Punkten aufkreuzten. Ein wunderbares Gefühl. Das pushte. Das gab noch einmal Schwung für die letzten Kilometer, als die Partnerinnen und die Kinder sich lautstark bemerkbar machten.

+ Beim Redaktionsbesuch: Christopher Dommes und Ingo Alders (v.l.) haben ihre Medaillen mitgebracht. © Andreas Dach

Wie überhaupt der Ironman Frankfurt für eine ganz besondere Atmosphäre stand. „Das war teilweise wie bei der Tour de France“, beschrieben die beiden Remscheider ihre Empfindungen. „Es trägt einen, wenn Leute deinen Namen rufen.“ Dazu passte das Wetter. Zwar war es beim Radfahren etwas (zu) windig, aber ansonsten hatten die Aktiven bei den European Championships nichts zu meckern. Bei 25 bis 26 Grad war es keine Hitzeschlacht, immer mal wieder zogen auch Wolken auf.

Was bleibt hängen von dem Wettbewerb? Dass man eine solche sportliche Leistung auch vollbringen kann, ohne Vereinsmitglied zu sein. Beide haben damit nichts am Hut, machen ihr eigenes Ding. Vorerst aber nicht. Ingo Alders sagt lächelnd: „Wenn man mich in diesen Tagen Treppen rauf- und runtergehen sieht, kann man sich nicht vorstellen, dass ich Sportler bin.“

Knochen, Muskeln und Psyche haben noch nicht vergessen, was sie in Hessen abrufen mussten. Ist überhaupt denkbar, dass sie sich noch einmal an ein ähnliches Projekt heranbegeben? Sie sagen wie aus einem Munde: „Wir schließen es nicht aus, aber jetzt haben erst einmal unsere Familien unsere volle Aufmerksamkeit.“

Zeiten

Bei Christopher Dommes gliedert sich die Gesamtzeit von 11:26:25 Stunden wie folgt auf: 1:11 Std. Schwimmen, 6:03 Std. Radfahren, 3:57 Std. Laufen. Sein Freund Ingo Alders (11:26:14 Std.) verbuchte folgende Zeiten: 1:20 Std. Schwimmen, 6:01 Std. Radfahren und 3:50 Std. Laufen. Dazu muss man auch den jeweiligen Aufenthalt in den Wechselzonen berücksichtigen.