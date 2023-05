Aus kleinem Kreis wird große Sause

Die Überraschungsparty für das Hilgener Handball-Urgestein Christian „Backes“ Schmitz ist geglückt.

Bis zur letzten Sekunde hatte er nichts davon geahnt. Eigentlich sollte es für Christian „Backes“ Schmitz am Freitagabend zum Essen gehen. Am Tag nach seinem 60. Geburtstag wollte man schön gemütlich mit der Familie zusammenhocken. Der Tisch war vermeintlich reserviert. Doch aus Rumpsteak und Bratkartoffeln wurde nichts. Denn die Liebsten hatten für Hilgens Mister Handball etwas ganz anderes geplant. Eine riesengroße Sause. Nix kleiner Kreis.

Was waren das für herrliche Momente, als der Jubilar in die Max-Siebold-Halle geführt wurde. Seine Augen waren mit einem Schal verbunden, die Schritte kurz und unsicher. Lag hinter ihm doch eine verwirrende Autofahrt. „Das waren gefühlt anderthalb Stunden“, berichtete er später. Mit so einem Stoffteil vor den Augen kann das Zeitgefühl schon mal ein wenig flöten gehen. Es war eine halbe Stunde. „Wir wollten nicht, dass der Papa merkt, dass wir zur Halle gefahren sind“, sagten seine Kinder Philipp, Ann-Christin, Pauline und Lisa, die den Abend unter größter Geheimhaltung vorbereitet hatten. Deshalb der Umweg.

+ Gruppenbild mit Gratulanten: Auch ein Handballspiel gehörte zum Überraschungsprogramm für Christian Schmitz (vorne, 5. v.l.). © Andreas Dach

Als ihm der Schal von den Augen entfernt wurde, stand er vor 120 Personen. Vor der Familie, vor Freunden, vor langjährigen Mitstreitern, vor Arbeitskollegen, vor Handballerinnen und Handballern. Das „Happy Birthday“, welches in diesem Moment aus zig Kehlen angestimmt wurde, wird er nie vergessen. „Ich kann es immer noch nicht fassen“, sollte er später überwältigt sagen. Nach einer Stunde, nach zwei, nach drei. Immer wieder. Um es vorwegzunehmen: Es wurde in und vor der Max-Siebold-Halle ein langer Abend. Mit Umarmungen, mit persönlichen Worten, mit Musik und mit einer Gesangseinheit der 3. Mannschaft. Nicht zu vergessen das Juxspiel, dessen Ergebnis völlig nebensächlich war. Da tauchte Panther-Torhüter Max Conzen als Mittelmann auf, da zeigte Fußballer Robin Eisenkopf (SSV Dhünn) als Schlussmann eine verblüffend gute Leistung, da zauberte Boris Komuczki (Trainer der Panther-Frauen) mit No-Look-Pässen an den Kreis, da rannte der langjährige Abteilungsleiter Udo Birkenbeul das Feld rauf und runter als gäbe es keine biologische Uhr – die Auflistung könnte noch viel, viel länger sein.

Christian „Backes“ Schmitz fungierte als Trainer einer der beiden Mannschaften. Gewohnt charmant, gewohnt auf den Punkt kommend. Wie es immer in seinem langen Handballerleben sein Ding gewesen ist. Sei es als Spieler, als Trainer, als Betreuer, als Zeitnehmen oder – aktuell – als Frauenwart.

„Papa ist jung geblieben“, sagt sein Sohn Philipp über ihn. „Er ist meine größte Stütze und hat noch nie ein Spiel von mir verpasst.“ Für Hans-Jürgen Kaufmann aus der „wahren Dritten“ steht fest: „Backes hat immer unsere Farben vertreten und ist als Ur-Hilgener nie gewechselt. Er ist immer gut drauf.“ Ähnlich klingt es aus dem Mund des langjährigen Mitstreiters Manfred Zybarth: „Er ist ein Typ, den man einfach mögen muss. Wir haben als Kinder schon zusammen Fußball gespielt.“ Für Udo Birkenbeul steht fest: „Backes setzt sich immer für die Sache ein. Auf ihn kann man sich verlassen.“ Das weiß auch Boris Komuczki: „Er ist einmalig und ganz nah dran an den Mannschaften. Jetzt bin ich auf die Abschlusstour nach Mallorca gespannt, wo wir uns ein Zimmer teilen.“ Abwarten, wer lauter schnarcht . . .

Zur Person

Christian „Backes“ Schmitz wurde am 4. Mai 1963 geboren. Er hat vier Kinder und lebt in Hilgen. Bei den Bergischen Panthern übt er derzeit die Funktion des Frauenwarts aus. Eine von vielen (Spieler, Trainer, Zeitnehmer), welche ihn zu einem sportlichen Urgestein in Hilgen machen und gemacht haben.