So ist im Augenblick der Stand der Dinge

Dieses Wochenende Mitte März wird wohl niemand so schnell vergessen. Doch nicht etwa, weil die Landesliga-Fußballer des FC Remscheid oder die des SV 09/35 Wermelskirchen sich packende Heimspiele gegen den VfB Speldorf beziehungsweise VfB Solingen geliefert hätten. Auch nicht, weil die Regionalliga-Handballer der HG Remscheid den TV Aldekerk niedergerungen hätten oder das Derby in der Tischtennis-Bezirksliga zwischen dem TB Groß-Ösinghausen und dem Remscheider TV die Zuschauer von den Sitzen gerissen hätte. Genau so wenig hatten die Remscheider Tennis-Niederrheinligisten am 14. März so famos aufgeschlagen, dass es ewig in Erinnerung geblieben wäre.

Nein, rund um dieses Wochenende vor genau einem Monat hat sich die Welt und mit ihr auch das Sportgeschehen massiv verändert. Letzteres ist aufgrund der Corona-Pandemie komplett zum Erliegen gekommen. Kein Fußball, kein Handball, kein gar nichts mehr. Überregional wie auch auf lokaler Ebene. Wurden damals die Saisons der verschiedenen Sportarten zum Teil noch unterbrochen, wurden sie mittlerweile größtenteils beendet. Auch diverse Veranstaltungen mussten schon dran glauben. Ein Überblick nach einem Monat Corona:

Fußball

Schon traditionell hätte der vergangene Donnerstag im Zeichen der Fußballer gestanden. Bei herrlichstem Wetter hätten die Vereine um Punkte gekämpft und sich über ordentliche Zuschauerresonanz freuen können. Wurde bekanntlich nichts draus. Zwar steht eine Entscheidung des Fußball-Verbandes Niederrhein weiter aus, ob (und wann) weitergespielt oder die Saison abgebrochen wird, aber immerhin hat der DFB schon mal seine Spielordnung dem Virus angepasst. So könnte auch nach dem eigentlichen Stichtag am 30. Juni noch gespielt werden.

Handball

Die Saison ist vorzeitig beendet. Das gilt von der 3. Liga bis hinab in die untersten Leistungsklassen. Noch bis zum 19. April ist der Spielbetrieb ausgesetzt, für die Zeit danach sind die Verbände und Kreise der Empfehlung des Deutschen Handball-Bunds gefolgt, die Spielzeit komplett zu beenden. Absteiger wird es keine geben. Hingegen ringen die Verantwortlichen bezüglich einer Aufstiegsregelung noch nach einer Lösung. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Abschlusstabellen nach einem Quotientenverfahren erstellt werden. Eine solche Lösung kann nur nach einem Bundesratsverfahren in Stein gemeißelt werden. Klarheit wird in naher Zukunft erwartet.

Rollhockey

Es ist unklar, ob die Spielzeit noch einmal aufgenommen wird. Immerhin ist man in der Sportkommission deutlich flexibler geworden, seitdem klar ist, dass die Europameisterschaft nicht stattfinden wird. So hat man mehr Monate zur Verfügung, in Meisterschaft (die IGR-Frauen stehen in Bundesliga auf Platz eins) und Pokal (IGR-Männer und –Frauen sind jeweils im Halbfinale) noch Spiele stattfinden zu lassen.

American Football

In diesen Tagen wäre es für den Amboss in die entscheidende Phase der Vorbereitung gegangen. Angesetzt war der Saisonstart der Remscheider Footballer für den 26. April, dann sollte es bei den Brilon Lumberjacks endlich losgehen.

Längst hat der NRW-Verband den Auftakt verschoben und zunächst bis zum 15. April jegliche Verbandsaktivitäten untersagt. Weitere Wasserstandsmeldungen gab es von der Dach-Organisation Nordrhein-Westfalens bislang nicht, dafür hat der American Football-Verband Deutschland eine unmissverständliche Empfehlung ausgesprochen. Danach sollte das Pfingstwochenende (30./31. Mai beziehungsweise 1. Juni) für den Start in Erwägung gezogen werden.

Judo

Die Kampfsportler müssen sich in Geduld üben. Was vor allem denen des Zweitligisten Remscheider TV schwer fällt. Er hatte sich konkret vorgenommen, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen und die Bundesliga anzupeilen.

Das Ziel bleibt bestehen, ist aber zunächst einmal auf den Herbst verschoben worden. Die drei Kampftage, die im März, Mai und Juni stattfinden sollten, werden erst im Herbst ausgetragen. Bis dahin soll die Mannschaft bei Laune und in Form gehalten werden.

Tischtennis

Anfang April erklärte der Deutsche Tischtennis-Bund die aktuelle Saison für beendet. Dies gilt von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga – inklusive des Pokalwettbewerbs und der Relegationsspiele. Gewertet wurde die Spielzeit so, wie es vor dem Corona-Stopp Stand war. Allerdings ist noch nicht klar, was mit den Vereinen passiert, die einen Relegationsplatz belegen.

Tennis

Der traditionelle Saisonstart am Tag der Arbeit (1. Mai) fällt in diesem Jahr flach. Nachdem zunächst der 26. April als Frist für die Aussetzung aller Aktivitäten galt, empfahl der Deutsche Tennis-Bund vor wenigen Tagen, vor dem 8. Juni nicht wieder zu spielen. Dem folgte der Tennis-Verband Niederrhein nun.

Volleyball

Kurz vor dem Saisonende – zwei Spieltage standen noch an – wurde die Saison abgebrochen. Es gibt keine offiziellen Meister, Auf- und Absteiger wurden sehr komplex ermittelt, wobei in einigen Fällen sogenannte Wildcards verteilt wurden, wenn Teams den Sprung in die höhere Klasse noch hätten schaffen können.

Basketball

Um den Vereinen eine Planungssicherheit zu geben, beendete der Westdeutsche Basketball-Verband mit Wirkung zum 12. März alle Ligen unterhalb der Frauen-Regionalliga und der 1. Männer-Regionalliga.

Auch hier können bis zum 6. Mai Wildcards beantragt werden – allerdings nicht nur für potenzielle Absteiger, sondern auch für Mannschaften, die nach dem aktuellen Stand abgestiegen wären.

AUFSTIEG Noch bleibt vieles spekulativ. Keiner weiß, wann auch im Sport die Normalität zurückkehrt und die Aktiven ihrem Hobby wieder nachgehen können. Eines ist jedoch gewiss: Der finanzielle Schaden für viele Vereine ist – obwohl die Regierung bemüht ist, ihnen unter die Arme zu greifen – sportartenübergreifend enorm. Beispiel Football: Manch ein Club wird möglicherweise gar nicht mehr die Mittel haben, um höherklassig zu spielen. Eventuell wird dadurch auch die Ligenzugehörigkeit neu sortiert werden müssen, sodass Teams ohne zu spielen aufsteigen könnten.