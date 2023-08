Auftaktpleite steckt noch ordentlich in den Knochen

Der Handball-Verbandsligist Bergische Panther II empfängt Interaktiv II aus Ratingen.

Burscheid. Das hat wehgetan. Die Auftaktpleite (28:34) der 2. Mannschaft der Bergischen Panther am vergangenen Samstag bei der MTG Horst Essen dürfte allen Beteiligten noch in den Knochen stecken. „Ich hoffe, dass die Jungs nun eine entsprechende Reaktion zeigen“, sagt Coach Erwin Reinacher vor der Aufgabe am kommenden Sonntag (17 Uhr) in der Schulberg-Halle in Burscheid.

Allerdings wartet dort auf das Team eine harte Nuss. Zu Gast ist die 2. Mannschaft von Interaktiv Handball aus Ratingen. Die haben sich zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende gleich mal mit einem Kantersieg gemeldet. Die Zweitvertretung des LTV Wuppertal wurde mit 48:27 aus der Halle geschossen. „Es ist nun müßig, darüber zu spekulieren, welche Stärke die Wuppertaler in diesem Jahr haben. Fakt ist nun mal, dass man knapp 50 Tore in einem Spiel erst einmal werfen muss“, sagt Reinacher.

Zurück zur Reaktion und der Wiedergutmachung, die der Coach einfordert. Reinacher: „Es gibt zwei Dinge, die sich ändern müssen und die aufeinander aufbauen. Wir müssen wieder geschlossen als Mannschaft auftreten. Nur dann können wir auch an die guten Leistungen in der Vorbereitung anknüpfen.“ Allerdings müssen die Panther weiter auf Philipp Schmitz verzichten, der sich im letzten Testspiel einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. „Ich muss abwarten, wie lange ich ausfallen werde“, erklärt der Spielmacher. Ansonsten kann der Verbandsligist wohl auf den kompletten Kader setzen. Allerdings schlägt sich der eine oder andere Akteur mit einer Erkältung herum. Reinacher: „Wer krank ist, bleibt zu Hause.“