FCR: Der Aufstieg light ist unter Dach und Fach

Der FCR muss mit einem Remis gegen Wülfrath zufrieden sein. Jetzt reicht ein Sieg am Mittwoch.

Von Peter Kuhlendahl

Knapp zehn Minuten nach dem Abpfiff wurde doch noch ein wenig gefeiert. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierten die Fans von der Tribüne. Und die Spieler des FC Remscheid hakten sich unter und stimmten mit ein. Viel lieber hätten alle natürlich zu diesem Zeitpunkt das Lied vom Aufstieg gesungen. Doch der ist nach dem 2:2 (1:1)-Remis im Spitzenspiel gegen den 1. FC Wülfrath erst einmal vertagt.

„Egal. Jetzt lassen wir uns das am nächsten Mittwoch eben nicht mehr nehmen“, meinte FCR-Kapitän Adis Babic, der wegen einer Zerrung kurz vor dem Anpfiff passen musste. Allerdings müssen die Remscheider nun beim ASV Wuppertal gewinnen. Dann haben sie den Zweitplatzierten aus Wülfrath endgültig abgehängt. „Aber im Prinzip ist die Sache natürlich jetzt schon entschieden“, sagte der Gästetrainer Maik Franke, der den Remscheidern auch bereits artig gratulierte.

Kosanovic haderte mit dem Ausfall seines Kapitäns

Aber der „Aufstieg light“ wollte einfach nicht so richtig schmecken. „Ich glaube, ich bin zwei Jahre älter geworden und bin froh, dass wir zumindest noch den Ausgleich geschafft haben“, meinte FCR-Coach Zdenko Kosanovic, der ein wenig zwischen Erleichterung und Freude über den Punkt, aber auch Verärgerung über die Fehler, die zu Gegentoren führten, schwankte. Außerdem haderte er mit dem Ausfall seines Kapitäns: „Dadurch mussten wir die Abwehr umbauen, und der Spielaufbau nach vorne hat gelitten.“

Gewarnt hatte er zudem vor den Standards der Gäste. Ausgerechnet per Freistoß aus knapp 20 Metern traf Alen Erkovic bereits nach drei Minuten zum 1:0 für die Gäste. Es dauerte gut zehn Minuten, bevor sich die Remscheider von dieser kalten Dusche erholt hatten. Dann nahmen die Hausherren das Zepter mehr und mehr in die Hand. Nach 25 Minuten durften dann auch die knapp 500 Zuschauer, unter denen auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Sportdezernent Thomas Neuhaus waren, zum ersten Mal jubeln. Patrick Posavec flankte von der linken Seite in den Strafraum. FCR-Goalgetter Ferhat Ülker köpfte zunächst an den Pfosten und schoss den Abpraller dann ins Netz.

+ Zdenko Kosanovic musste auf seinen Kapitän Adis Babic (l.) verzichten. © Holger Battefeld

Warum die Gastgeber nach der Pause dann nicht an die nach dem Ausgleich gute Leistung anknüpften, blieb ein Rätsel. Im Gegenteil: Keeper Nico Tauschel trat nach einem Rückpass von Bedri Mehmeti über den Ball und Wülfraths Yasin Sahin hatte keine Mühe, die Kugel ins leere Tor zu schieben. „Da habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte“, erklärte der Torhüter selbstkritisch.

Kevin Hartmann sorgt für den umjubelten Ausgleich

Ähnlich wie vor der Pause wirkte der FCR angeschlagen. Die Gäste zogen sich zurück und blieben bei Konter gefährlich. Kosanovic reagierte und brachte mit Yannick Freer und und Rodrigue Deadwood zwei weitere Offensivkräfte.

Neun Minuten vor dem Ende hatte dann Deadwood auch eine große Chance, doch sein Schuss aus der Drehung zischte knapp über die Latte. Auf das Torgebälk hatte Ülker zuvor den Ball nach einer Flanke von Kevin Hartmann gesetzt (70.). Als Schiedsrichter Kevin Dominick bereits die dreiminütige Nachspielzeit angezeigt hatte, schlug der FCR dann doch noch zu. Nach einem Freistoß der Remscheider ging es im Strafraum der Wülfrather drunter und drüber, und dann kam schließlich Hartmann an den Ball und erzielte doch noch den umjubelten Ausgleich.