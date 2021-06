Die Aufsteiger wollen sich behaupten

Letzter Teil der Kreisliga-A-Lupe. Mit dem SC Heide, TuRa Süd, dem BV 10 und der Zweitvertretung der TS Struck.

Von Fabian Herzog

Zwei Jahre lang sind die Fußballer der SC Heide durch ihre jeweilige Klasse marschiert. Erst ließen sie als Neuling der Konkurrenz in der Kreisliga C keine Chance, dann machten sie in der vergangenen Saison mit der Vizemeisterschaft in der Kreisliga B den zweiten Aufstieg in Folge perfekt. Und nicht wenige trauen den Hückeswagenern zu, auch in der Kreisliga A eine ordentliche Rolle zu spielen.

Dazu gehört auch ihr Trainer selbst. Normen Kirschsieper findet: „Ich weiß nicht, ob es schon mal so einen stark besetzten Aufsteiger gegeben hat.“ Selbstbewusstsein pur, das auch auf den Verstärkungen basiert. Mit Marvin Tröder konnte nicht nur der Bruder von Keeper Joshua zur Schnabelsmühle gelockt werden, sondern auch einer der gefährlichsten Torjäger der vergangenen Kreisliga-A-Saison. Für Born II erzielte der 23-Jährige 14 Treffer. „Von ihm versprechen wir uns einiges“, sagt Kirschsieper. Außerdem neu sind: Felix Hildebrandt (ebenfalls Born II), Justin Chuckwudi (FV Wiehl, A-Jugend) und Nico Schmitter (reaktiviert). Abgänge gab´s keine.

„Die Euphorie ist grenzenlos“, berichtet der Coach, der sich aber auch sicher ist: „Wir müssen lernen zu verlieren.“ Unter anderem dafür wartet am Wochenende vor dem Ligaauftakt beim Mitaufsteiger BV 10 noch eine Teambuildingmaßnahme mit Mini-Golf und Beachvolleyball auf seine Schützlinge.

Eins, so könnte man spöttisch behaupten, haben die Kicker von TuRa Süd damit dem SCH schon einmal voraus: Nach elf Niederlagen in der Vorsaison wissen sie, wie es ist, als Verlierer vom Platz zu gehen. Viel mehr Berührungspunkte sieht Frank Sondern als Coach der Bliedinghausener aber nicht: „Heide ist für mich sogar ein Mitfavorit. Wir kämpfen mit Teams wie der 1. Spvg., Ayyildiz II und den anderen Aufsteigern um den Klassenerhalt.“

Dafür konnten – bei mit Hüseyin Öztürk (Struck III) nur einem Abgang – fünf Spieler dazugeholt werden: Liborio Spinello, Salvatore Caruso (beide zuletzt FC Remscheid II), Felix Schönefeld (Betriebssport), Bruno da Silva Pinto und Erencan Kaplaner (beide reaktiviert). Gesucht wird noch ein Innenverteidiger. „Denn“, sagt Sondern, „bislang ist nur unser Mittelfeld und unser Sturm für die Kreisliga A tauglich.“ Dies wurde auch bei den Testspielen deutlich. Neben einem 6:0 gegen die neue Mannschaft von TuRa Pohlhausen setzte es auch 0:9- (Union Wuppertal) und 0:6-Niederlagen (Rade II).

BV 10: Nur ein Wandervogel mit Torinstinkt ist neu dabei

Bäume hat auch der BV 10 Remscheid in den Vorbereitungspartien nicht ausgerissen. „Einige meiner Spieler sind an ihre Grenzen gestoßen“, konstatiert Trainer Ignazio Fornarelli, dem ein 19- bis 22-Mann-Kader zur Verfügung steht, da alle Spieler an Bord geblieben sind. Dazu ist mit Marcel Niebch (zuletzt 1. Spvg.) ein Wandervogel mit Torinstinkt gestoßen. Mehr war auf dem Transfermarkt nicht möglich. „Die Gründe liegen ja auf der Hand“, verweist der Coach auf „die unendliche Geschichte“ rund um den Ascheplatz.

Was in der Kreisliga A möglich sein wird, darüber wagen weder er noch Trainerkollege Sigi Jakubauskas keine größeren Prognosen. „Wir wollen den Verein gut präsentieren“, sagt Fornarelli, „und das Beste draus machen. Denn Jammern nützt ja nichts.“ Dass andere Teams deutlich aktiver auf dem Transfermarkt waren, stört ihn nicht. „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht, und werden uns steigern“, verspricht der Trainer des BV 10.

TS Struck II: Trainer möchte nichts mit Abstiegskampf zu tun haben

Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen geht die Zweitvertretung der TS Struck an den Start. „Ein einstelliger Tabellenplatz ist mein Ziel“, sagt Trainer Dirk Krakau. Dass die Testspiele – 1:2 bei TuSpo Dahlhausen, 3:4 bei der 1. Spvg. Remscheid – danebengingen, wusste der frühere Torjäger einzuordnen: „Wenn die Meisterschaft jetzt anfängt, dann sind die Jungs da.“

Zu seinen Jungs zählen seit diesem Sommer auch Mefa Er (eigene 1. Mannschaft), Melih Görgün (Hastener TV), Mohammed Vamara (Betriebssport), Murat Kahveci, Domenik Kramer, Giovanni Russo und Rafet Karaman (alle reaktiviert). Einziger echter Abgang ist David Kotthaus (TSV Solingen III).

Wie in der Sommerpause üblich stellen wir in loser Reihenfolge alle 16 Mannschaften der Fußball-Kreisliga A vor dem Start in die neue Saison – am kommenden Sonntag ist es endlich so weit – vor. Zum Abschluss der Serie sind die vier Aufsteiger aus der Kreisliga B an der Reihe: der SC Heide, TuRa Süd, der BV 10 und die TS Struck II.

Mit diesem Kader „brauchen wir uns auch in der Kreisliga A vor keiner Mannschaft verstecken“, glaubt Krakau, der sich sicher ist, dass „hinter den vier Top-Teams alles offen“ ist. Zu denen zählt er auch die Strucker Erste, mit der die Zusammenarbeit super funktioniere. „Es macht überhaupt richtig Spaß am Struck“, findet der Trainer der Zweitvertretung, der in das Lob ausdrücklich den Vorstand mit einbezieht.