Auch Sportteams lassen es zu Karneval krachen

Beim Feiern ist in diesen Tagen eine Menge Kondition gefragt.

Von Fabian Herzog

Ob in Köln, Düsseldorf oder im Bergischen Land – auch die Sportlerinnen, Sportler und Funktionäre „unserer“ Vereine haben in den vergangenen Tagen auf die Karnevalstube gedrückt und die fünfte Jahreszeit in (und zum Teil an) vollen Zügen ausgekostet. Bunte und in vielen Fällen sehr witzige Kostüme. Da war Kondition gefragt!

Beispiel Marvin Szlapa: Der Unparteiische des Remscheider Fußballkreises war als Video-Schiedsrichter mit Sehschwäche in Köln unterwegs. Überhaupt war die Domstadt immer wieder ein beliebter Anlaufpunkt, vor allem das jecke Treiben in der „Lachenden Kölnarena“ wollten sich viele nicht entgehen lassen. Aber auch bei den hiesigen Veranstaltungen ging ordentlich die Post ab. Ob bei den Karnevalsfeiern der Bergischen Panther, des Lüttringhauser TV oder den diversen „After-Zoch-Partys“. Und noch ist die Session ja nicht abgepfiffen. Speziell am Rosenmontag dürfte es an verschiedenen Stellen wieder hoch her gehen. Ob in Köln, Düsseldorf oder im Bergischen.