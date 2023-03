Auch Luke Cabecana gewinnt bei der DM Silber

Der Gewinn einer Silbermedaille bei einer Deutschen Meisterschaft ist aller Ehren wert. Doch Luke Cabecana vom JC Wermelskirchen war nach seiner Niederlage im Finale bei der U21-DM in Frankfurt an der Oder erst einmal enttäuscht. In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm war er als Favorit in den Kampf gegen den Bottroper Nicolas Kutscher gegangen. Doch bei seiner ersten Aktion knallte er mit dem Kopf auf die Matte und wirkte anschließend ein wenig benommen. Angeschlagen musste er sich dann im Finale geschlagen geben.