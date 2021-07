Auch der 1. FC Köln gratuliert der TS Struck

Bereits 2014 fühlte sich Ex-Bundesligastar Stephan Engels in Struck wohl. Er und seine Kölner werden sich wieder Zeit für die Fans nehmen.

Die TS Struck feiert ihren 100. Geburtstag. Am Samstag ist die Traditionself des 1. FC Köln zu Gast.

Von Peter Kuhlendahl

Zu einem runden Geburtstag können die Geschenke und die Feier auch schon einmal ein wenig üppiger ausfallen. Und zu einem ganz besonderen Jubiläum darf man sich auch mal etwas gönnen. Die Fußballer der TS Struck begehen in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Und als einer der ersten Gratulanten der Feierlichkeiten, die in diesen Tagen starten, ist am Samstag (15 Uhr) die Traditionself des 1. FC Köln auf dem Sportplatz Neuenhof zu Gast.

Dort treffen die Alten Herren der Strucker auf ein Team aus der Domstadt, das gespickt ist mit Spielern, die nicht nur eingefleischten FC-Fans das Herz aufgehen lässt. Das fängt schon auf der Trainerbank an. Da sitzen mit Bernd Cullmann und Herbert Zimmermann zwei Deutsche Meister aus dem Jahr 1978.

Allein ein FC-Quintett hat mehr als 1000 Bundesligaspiele absolviert

Und auf dem Platz werden unter anderem Matthias Hönerbach, Thomas Cichon, Carsten Baumann, Matthias Scherz und Stephan Engels zeigen, das sie immer noch mit dem runden Leder umgehen können. Allein dieses Quintett bringt es zusammen auf mehr als 1000 Bundesligaspiele.

+ Am Pfingstwochenende gehört die schmucke Anlage in Neuenhof ganz dem Nachwuchs. Dann finden vom Samstag bis Montag zahlreiche Nachwuchsturniere der Strucker statt. © Holger Battefeld

Stephan Engels gehört übrigens zu den Akteuren, die bereits 2014 schon einmal am Neuenhof waren. Damals waren die Kölner zur Eröffnung der Anlage nach dem Umbau zu Gast. Und damals ist auch ein guter Kontakt zum Remscheider Christian Genau entstanden. Der frühere Fußball-Funktionär, der unteranderem beim FC Remscheid, dem Wuppertaler SV und Union Solingen tätig war, hatte vor fünf Jahren seine guten Kontakte in die Domstadt spielen lassen und den Struckern in freundschaftlicher Verbindung geholfen.

„Im Vorfeld des 100. Geburtstag habe ich gemeinsam mit Thomas Kiepert und Christian Kupfer überlegt, was wir machen könnten. Und schnell sind wir wieder auf die FC-Traditionself gekommen“, erzählt Genau, dessen Anfrage bei Engels dann schnell Gehör fand. „Scheinbar hat es ihnen damals gut in Struck gefallen.“

Christian Genau, Ex-Funktionär

Ob ein Grund das „Pittermännchen“ Kölsch war, das in der Gästekabine stand und auch wieder stehen wird, ließ Genau unkommentiert: „Allerdings sind die Kölner uns auch bei ihrer Antrittsprämie wieder sehr entgegengekommen.“

Außerdem können sich die Fans noch auf ein ganz besonderes Bonbon freuen, das es sonst beim Auftritt der Geißbock-Elf auch nicht gibt. Christian Genau ist seit vielen Jahren mit Michael Trippel befreundet. Der ist seit über 20 Jahren die Stadionstimme in Müngersdorf und wird auf seine launige kölsche Art am Samstag durch das Spiel führen.

Derweil fiebern die Alten Herren der Gastgeber, die von Hasan Kilic und Lothar Steinhauer gecoacht werden, dem Kräftemessen mit den Ex-Bundesligastars entgegen. Und die Strucker haben auch einige im Fußballkreis Remscheid klangvolle Namen in ihren Reihen. Wie unter anderem Jörg Güntsch, Bozo Grgic, Axel Krugmann, Holger Zöllner, oder Dirk Krakau. Und auch der TS-Vorsitzende Kai Garschagen wird die Fußballschuhe schnüren.

Vor und nach der Partie gibt es am Samstag natürlich noch weitere Programmpunkte in Neuenhof. Ab 13.30 Uhr messen sich die U9 und die U11 der Strucker mit Nachwuchsteams des Gütersloher TV. Und nach dem Auftritt der Kölner gibt es dann Live-Musik der Band „Just 4 fun“.

Am Pfingstwochenende steigt ein großes Jugendturnier

Bei den weiteren Feierlichkeiten der Strucker steht dann der Nachwuchs im Vordergrund. So findet am Pfingstwochenende ein großes Nachwuchsturnier in Neuenhof statt. Rund 100 Teams aus ganz NRW haben sich dafür angemeldet und werden von Samstag bis einschließlich Montag im Einsatz sein.

GUT ZU WISSEN PARKMÖGLICHKEITEN Plätze, um sein Auto rund um den Sportplatz Neuenhof abzustellen, sind bekanntlich Mangelware. Der Verein hat am Samstag zusätzliche Parkplätze ausgewiesen. Zum einen auf dem Schulhof der Dörpfeldschule. Zum anderen auf dem Parkplatz der Firma Arntz an der Lenneper Straße.

Der Samstagvormittag gehört dann zunächst komplett den jüngsten Kickern, den Bambini. Für sie wird es auch einen Spieletreff geben. Ab 13.30 Uhr gibt es dann E2- und E3-Turniere. Mit den F2 und F3-Junioren geht es dann Pfingstsonntag ab 9.30 Uhr weiter. Im Anschluss findet ein U11-Turnier statt. Am letzten Turniertag am Pfingstmontag geht es um 9.30 Uhr mit den F1-Junioren los. Zum Abschluss gibt es ab 13.30 Uhr noch ein D-Junioren-Turnier.