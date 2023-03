Auch Klug wird geehrt

Eine Korrektur und ein Nachtrag zu der Liste von Sportlerinnen, die von der Stadt Remscheid für ihre besonderen Leistungen in den vergangenen Jahren geehrt werden: Leichtathletin Alina Garweg startet für die LG Remscheid. Geehrt wird außerdem die Remscheider Leichtathletin Amelie Klug, die für Bayer Leverkusen aktiv ist. Der „Abend des Sports“ findet am Freitag, 24. März, ab 18 Uhr im Teo Otto Theater in Remscheid statt. -pk-