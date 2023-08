Auch im Trainingslager bleiben Plätze leer

Frauen: TGH testet am Sonntag.

Burscheid. Verständnis hat Tim Klammer auf der einen Seite. Auf der anderen sagt der Trainer der Landesliga-Frauen der TG Hilgen aber auch: „So eine verkorkste Vorbereitung habe ich noch nie erlebt.“ Beim Aufsteiger herrscht weiter ein stetiges Kommen und Gehen. Die Urlauberinnen geben sich für längere Reisen oder Kurztrips am Wochenende die Klinke in die Hand. Dazu kommen zudem noch Ausfälle aus Krankheitsgründen.

Auch aktuell. Daran ändert nichts, dass die Hilgenerinnen seit Freitag auf ihrem Platz ein Trainingslager aufschlagen. An deren Ende steht am Sonntag dann ein Testspiel bei der SSVg. Haan an. Die Partie beim Bezirksligisten wird um 13.15 Uhr angepfiffen. Für diese Begegnung, die kurzfristig vereinbart wurde, stehen 15 Spielerinnen zur Verfügung. Klammer: „Wir werden das Beste daraus machen und brauchen dringend Spielpraxis.“ -pk-