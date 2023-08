Auch gemeinsamer Sport verbindet sehr

Quimper./Remscheid. Urlaube in der Bretagne sind immer beliebt. Erst recht, wenn man sie im Kreis von liebenswerten Personen genießen kann. Gerade erst haben acht Läuferinnen und Läufer aus Remscheid herrliche Tage im Westen Frankreichs verbracht und dabei auch manche Kilometer an der Küste hinter sich gebracht. Unter anderem von Concarneau aus, wo man sich mit Freunden vom Quimper Footing Loisir getroffen hatten, um 1:40 Stunden gemeinsam dem Lieblingssport nachzugehen. Diese sind regelmäßig auch beim Röntgenlauf in Lennep zu Gast. Kein Wunder, dass die Aktiven aus der Remscheider Partnerstadt die neuesten T-Shirts vom Röntgenlauf trugen.