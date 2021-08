Auch dreckige Siege bringen zwei Punkte

Rader Frauen erleben in der Oberliga einen gebrauchten Tag. TuS und Panther siegen in der Verbandsliga.

Oberliga: HSG Radevormwald/Herbeck – SG Überruhr 18:31 (9:12). Ein Spiel zum Vergessen erlebten die Gastgeberinnen gegen das Topteam aus Essen. „Wir standen uns selbst im Weg“, bilanzierte Trainer Daniel Schnellhardt nach einer von technischen Fehlern und Unzulänglichkeiten geprägten Partie. Auch er passte sich dem „gebrauchten Tag“ seiner Spielerinnen an, gab zu: „Das war von mir keine Glanzleistung.“ So war der SG nicht beizukommen. Trotzdem konnte Schnellhardt dem Debakel auch etwas Positives abgewinnen. „Mir ist es lieber, wir machen so viele Fehler in einem Spiel, als dass wir sie auf mehrere Partien aufteilen“, sagte der Coach. Tore: Pilgram, Mattyssek (je 4), Carlucci (3), Liedtke, Dietzel, Bersau (je 2), Röhrig (1).

Verbandsliga: TuS Wermelskirchen – HG Kaarst/Büttgen 19:18 (7:8). Starke letzte fünf Minuten versöhnten Marc Egger wenigstens ein bisschen. Da machte der TuS aus einem 16:17 ein 19:17 und gewann schließlich hauchdünn gegen das Schlusslicht. „Keine meiner Spielerinnen hat Normalform erreicht“, schilderte der Trainer. „Aber auf die Moral der Mannschaft bin ich stolz.“

Nach einem guten Start und einer 6:3-Führung lief beim Gastgeber so gut wie nichts mehr zusammen. Die TuS-Frauen leisteten sich unglaublicher 26 (!) Fehlwürfe, dazu kamen noch reichlich technische Fehler. „Dreckige Punkte zählen auch“, blieb Egger Realist. „Beim nächsten Spiel müssen wir uns aber erheblich steigern.“ Tore: Fuchs (6/3), Held (4/1), Baumgart, Zuch (je 3), Wagner (2), Dedek-Eigenwillig (1).

Verbandsliga: HSG Bergische Panther – SV Heißen 26:18 (8:5). Mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg bestätigten die Panther den zweiten Tabellenplatz. Sie gerieten gegen den Aufsteiger zwar mit 2:4 in Rückstand und taten sich in der Anfangsphase im Angriff auch einigermaßen schwer, doch ab der 40. Minute (12:11) fluppte es bei der Mannschaft von Denis Jörgens. Sie drehte mächtig an der Temposchraube. „Wir haben unsere Chancen dann konsequent genutzt“, sagte der Trainer. Tore: Boll (10/3), Witt (4), van Nooy, Scigala (je 3), Haldenwang, Pfeiffer (je 2), Kaiser, A. Pleitner (je 1). fab/ad/zet