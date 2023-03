Auch die Tornetze sind jetzt ein echter Hingucker

Beim Kreisligisten SG Hackenberg ist weiter viel in Bewegung. Eine Party steigt im August.

Nicht nur der neue Kunstrasenplatz im Osten Lenneps ist ein echter Hingucker. Seit einigen Tagen sind es auf der Anlage auch die Tornetze, die mittlerweile das Logo des SG Hackenberg tragen. „Das ist nicht nur im Remscheider Fußballkreis eine fast einmalige Sache“, betont der SGH-Vorsitzende Joachim Weber, der zugibt, dass die Idee dazu eher aus Jux und Tollerei entstanden sei.

Die Netze der Firma, die die Tore geliefert hatte, waren rot-weiß. „Was ja überhaupt nicht unsere Farbe ist“, erklärt Weber mit einem Augenzwinkern und machte sich im In- und Ausland auf die Suche nach einem Anbieter. Schließlich landete er auch aufgrund des Preises – das günstigste Angebot in Höhe von 2000 Euro pro Netz kam aus Polen – wieder bei der Firma, die die Tore errichtet hatte. 2400 Euro für beide Netze musste die SGH nun auf dem Tisch legen.

Ansonsten warten auch die Hackenberger darauf, dass das Frühjahr endlich Einzug hält und auch das Gelände um den Platz entsprechen eingesät und bepflanzt werden kann. In Eigenregie wird zudem das Vereinsheim einen neuen Anstrich bekommen. Außerdem soll noch eine Art Geräteraum neben dem Heim errichtet werden.

Bei aller Arbeit wird beim A-Ligisten in diesem Jahr aber auch ordentlich gefeiert. Schließlich wird der Club 50 Jahre alt. Dies war auch ein Thema bei der Jahreshauptversammlung, die Ende letzter Woche stattfand. „Wir wollen die Mitglieder natürlich in die Planungen einbinden“, berichtet der Vorsitzende, der bei der Veranstaltung nicht nur rund 90 Mitglieder, sondern auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und den Sportbund-Vorsitzenden Reinhard Ulbrich begrüßen konnte.

Eine große Party soll im August in der Lenneper Altstadt steigen. Dafür wurde bereits die Kölner Band „Kaschämm“ verpflichtet. Voraussichtlich am Samstag, 12. August, soll bei kölscher Stimmungsmusik dann ordentlich gefeiert werden. Sportliche Events, die eventuell auch noch im Jahr 2024 stattfinden werden, sind in der Planung.

Fest steht indes, dass die SGH vom 3. bis 6. April eine „Fußball-Schule“ für den Nachwuchs veranstaltet. Teilnehmen können Aktive von den Bambini bis zu Jugendlichen im Alter von 17 Jahren. Weitere Informationen dazu gibt es unter dieser Telefonnummer: 0 179/39 89 578.