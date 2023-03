Auch der BHC lässt das Schlusslicht abblitzen

-fab- Der ASV Hamm-Westfalen ist in dieser Saison ein äußerst gerngesehener Gast. Am Donnerstagabend bestritt das Schlusslicht der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC sein zwölftes Auswärtsspiel – und reiste zum zwölften Mal ohne einen einzigen Zähler wieder ab. Mit 34:24 (16:11) setzten sich die Löwen hochverdient durch und boten den 2234 Zuschauern in der Wuppertaler Unihalle große Unterhaltung.