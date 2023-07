HGR startet richtig in die Vorbereitung

Bei den Vorbereitungen auf die neue Meisterschaftsrunde stehen beim Regionalligist auch andere Sportarten auf dem Plan.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Seit einer Woche ist Regionalligist HG Remscheid in der Vorbereitung auf die neue Meisterschaftsrunde, die Ende August beginnt. Aber so richtig los geht es erst an diesem Montag. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist die Halle Neuenkamp wieder offen. Dort fanden in den vergangenen Wochen erneut Arbeiten am Boden statt. „Aber der ist jetzt endlich tadellos“, berichtet Remscheids Sportamtsleiter Martin Sternkopf.

Zum anderen ist jetzt auch Nelson Weisz bei seinem Team. Der neue Coach der HGR war in der vergangenen Woche noch in Montenegro im Einsatz. Dort gehörte er zum Trainerstab der Universität Duisburg, die bis zum Wochenende an der Uni-Europameisterschaft teilgenommen hat. „Meine Aufgaben in Remscheid hat mein Co-Trainer Peter Nauen übernommen“, berichtet Weisz.

Nauen, der ebenfalls neu bei den Remscheidern ist, hatte die Mannschaft am Montag in der Sporthalle Hackenberg um sich versammelt. Handballspezifische Dinge standen dann in den restlichen Tagen noch nicht im Mittelpunkt. Es waren eher teambuildende Maßnahmen. Dazu gehörte auch ein Fußballspiel gegen die eigene 2. Mannschaft. Zudem stand Badminton auf dem sportlichen Stundenplan.

Ab diesem Montag werden die Zügel aber mächtig angezogen. Dann gehen die 1. und 2. Mannschaft auch wieder getrennte Wege. „In den kommenden Wochen wird es keine gemeinsamen Einheiten mehr geben“, kündigt Weisz an, der sich intensiv mit seinen Schützlingen auf den Saisonstart vorbereiten wird.

Der hat es dann in sich. Zum Auftakt empfangen die Remscheider am 26. August (19 Uhr, Neuenkamp) den starken Aufsteiger Bayer Dormagen II. Eine Woche später, am 2. September, geht es zur BTB Aachen. Und im zweiten Heimspiel der Saison am 9. September (19 Uhr) macht Topfavorit TV Korschenbroich seine Aufwartung.