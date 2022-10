ATV entscheidet Derby gegen HSG für sich

In der Handball-Landesliga kam es am Dienstag zu zwei Nachholspielen. Dabei trug der ATV Hückeswagen sein „Heimspiel“ in der Halle Hermannstraße aus und gewann gegen die HSG Radevormwald/Herbeck mit 23:19 (12:10). ATV-Trainer Jens Greffin empfand die Leistung seines Teams „als einen Schritt rückwärts“. Aber: „Im Derby kann man keinen filigranen Handball erwarten.“ Auf der anderen Seite war Björn Frank enttäuscht: „Wir haben uns zu viele technische Fehler geleistet, und Niels Kuhlwilm hat das Tor vernagelt.