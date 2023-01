ATV: Boxring ist ganz neu

Tolles Angebot

Wenn das nicht mal eine schöne Überraschung ist: Kick- und Thai-Boxer(innen) des ATV Hückeswagen trainieren ab sofort bei ihrer Mittwochseinheit in der Halle am Fürstenberg in einem Boxring. Nina „Indy“ Schumacher, als Personaltrainerin für diverse Übungsbereiche zuständig, hat in einen Boxring investiert und stellt diesen der Abteilung ab sofort kostenfrei zur Verfügung.

An jedem – oder zumindest an jedem zweiten – Mittwoch soll der Ring aufgebaut werden. Vorausgesetzt, es sind genügend Helferinnen und Helfer zum Aufbau in der Halle. Allgemeiner Tenor der Trainingsgruppe: „Man fühlt sich direkt wie ein echter Kämpfer!“

Muaythai ist seit kurzer Zeit olympisch und wird unter disziplinierten Regeln und mit Schutzkleidung ausgeführt. Das Training findet montags und mittwochs statt. ad