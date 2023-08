Arnd Bader läuft beim Trail Run in die Top 10

Bergisches Land. Kampfsport: An diesem Samstag wird groß gefeiert. Schließlich bietet Bodo Monschau seit 30 Jahren Karate in Remscheid an. Los geht es um 10.30 Uhr in seiner Kampfsportschule (Ludwigstraße 18-20) mit einem Jubiläumslehrgang. Das dabei eingenommene Geld wird einer sozialen Einrichtung zur Verfügung gestellt. Um 13.30 Uhr kommt es im Allee-Center zu einem öffentlichen Training. Schließlich beginnt die eigentliche Feier um 16 Uhr in der Ludwigstraße. Dann erscheinen bestenfalls auch Schülerinnen und Schüler, die in den 90er-Jahren den Kampfsport bei ihm erlernt haben.