Arbeit für Sportgerichte

Die Vorkommnisse von zwei Partien vom letzten Spieltag (13. November) in der Kreisliga A haben die Drähte zwischen den Sportgerichtsbarkeiten in Remscheid und in Duisburg glühen lassen. Der Grund war, dass es in den Spielen zwischen der 2. Mannschaft des FC Remscheid und der 1. Spvg. Remscheid sowie des SC Heide und der 2. Mannschaft des SC Ayyildiz Remscheid zu diskriminierenden beziehungsweise rassistischen Äußerungen gegenüber den Schiedsrichtern gekommen sei. „In solchen Fällen entscheiden die Funktionäre in Duisburg, vor welchem Sportgericht die Verhandlungen stattfinden“, erklärt Frank Bruchertseifer, der Vorsitzende des Kreissportgerichts Remscheid.