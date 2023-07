„Andere kochen auch nur mit Wasser!“

Porträt: Philipp Hündling, Ex-Fußballer des Kreises Remscheid, ist als Spielerberater unterwegs.

Remscheid. Spielervermittler in den heutigen Zeiten? Teil einer Berateragentur? Puuh, auf was hat sich Philipp Hündling da nur eingelassen . . ? „Du brauchst einen langen Atem“, sagt der 41-Jährige, der im Jahr 2011 sein Abitur an der Sophie-Scholl-Gesamtschule gemacht hat. „Es ist ein Haifischbecken, in welchem man schnell mal von den Großen aufgefressen wird.“

Der einstige Spieler des Fußballkreises Remscheid – unter anderem beim FCR, bei der Spvg. Radevormwald und bei der TG Hilgen – weiß, auf welches Pferd er beruflich setzt. Aber der zweifache Familienvater – die Kinder sind sechs und elf Jahre – will das so. Hat den sicheren Hafen beim Tabakkonzern der Firma Philip Morris in München nach 14-jähriger Tätigkeit (Marketing/Sales) vor einiger Zeit verlassen, um in die weite Welt hinauszusegeln, wo unterwegs viele Gefahren lauern.

+ Philipp Hündling (l.) mit Romand Weidenfeller nach dem WM-Finale 2014 in Rio. © RW

Hündling ist für ein paar Tage in Remscheid, als wir ihn treffen. Er stattet den Eltern Wiard und Barbara in der Burger Straße einen Heimatbesuch ab. Es gibt viel zu quatschen. Von seinem neuen Leben als einer von vier Gesellschaftern, welche die YOUnited Management GmbH gegründet haben. Hündling ist ihr Geschäftsführer. Und als solcher gewohnt, viel zu reden. Zu überzeugen. Vertrauen zu gewinnen. „Anfangs mussten wir viele Klinken putzen“, beschreibt er einen steinigen Weg, den man bewusst beschritten hat. Inzwischen sind längst die ersten Deals abgeschlossen. Mit guten Fußballern und mit Vereinen wie Bayern München, Borussia Dortmund oder dem FC Red Bull Salzburg, die involviert sind oder waren.

Noch ist man überwiegend im Jugendbereich tätig. „Wir haben etwa 55 Spieler unter Vertrag“, verrät Hündling. Auch Nationalspieler. Wie Tyler Meiser von Borussia Dortmund. Möglich sind solche Abschlüsse nur, wenn beide Seiten voneinander überzeugt sind. Und sich in der Folge herumspricht, dass Fußballer mit dem Management zufrieden sind. Nur dann kann man bestehen. Philipp Hündling hat längst erkannt: „Die anderen kochen auch nur mit Wasser.“

Auch die vermeintlich Großen. Die mit den bekannten Namen. Die YOUnited Management GmbH, gegründet Ende 2018 und mit Sitz in München, will sich abheben. Relevanz ist ein Stichwort, welches Hündling immer wieder über die Lippen kommt. Transparenz auch. Und sich kümmern. Ja, die Agentur will in allen Lebenslagen ein verlässlicher Partner sein. Der nicht nur auf schnelle Erfolge und Abschlüsse zielt, sondern bei dem sich Fußballer gut aufgehoben fühlen sollen. Gerade dann, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Durchaus möglich, dass auch aus dem Erwachsenenbereich in absehbarer Zeit Spieler mit prominenten Namen dazukommen werden. Quasi aus dem oberen Regal, der europäischen Ligen. Gespräche laufen, seriöse Arbeit spricht sich schnell herum. Transfers, Vertragsverlängerungen, Zukunftsgestaltung – die akribische Arbeit geht sogar noch darüber hinaus. „Wir wollen die perfekte Betreuung“, sagt Hündling. Zu der gehören auch psychologische und medizinische Aspekte. Man glaubt ihm, während er seine Worte gestenreich untermalt. Er war schon immer ein Netzwerker. Einer, dem Kontakte wichtig waren und der sie ausgiebig pflegte. Gleich nach unserer Unterhaltung im Allee-Center geht es für ihn schon weiter – nach Mönchengladbach. Ein Jugendspieler der Borussen könnte das Portfolio guter Fußballer bald erweitern. Ein paar Mal klingelt bei ihm das Telefon. Bestellt wirken die Anrufe wahrlich nicht . . .

Roman Weidenfeller gehört zu seinen besten Kumpels

Hündling selbst war eher ein rustikaler Fußballer. Das schätzten die Clubs an dem Defensivmann, der zuletzt beim 1. FC Monheim gespielt hatte. Roman Weidenfeller, Meistertorhüter des BVB, gehört zu seinen besten Kumpels. Zu Mario Götze besteht ein sehr guter Kontakt: „ Er hat mich 2014 zur Weltmeisterschaft nach Rio eingeladen.“ Dass ausgerechnet der heutige Frankfurter Fußballer damals im Finale das Siegtor gegen Argentinien schoss – es passte perfekt. Solche Kontakte helfen, öffnen manche Türe.

Hündling ist sicher, im Verbund mit seinen Mitstreitern die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Zu 100 Prozent sogar“, sagt er. Dass er dafür im Prinzip rund um die Uhr erreichbar sein muss – er lebt damit. Muss damit leben. Und steht für schnelles Handeln, für Struktur, für Organisation.

+ Hündling (mittlere Reihe, 4.v.r.) mit der Spvg. Radevormwald vor der Saison 2006/2007. © Holger Battefeld

Fast so ein bisschen wie früher zu seinen aktiven Zeiten auf den Fußballplätzen der bergischen Region. Er wusste immer gleich, was zu tun war. Schon damals kochten zum Teil deutlich bekanntere Gegenspieler oft auch nur mit Wasser. Das ist bis heute so geblieben. Nur auf anderer Ebene.

Gut zu wissen

Mit seinem Kumpel Axel Busch hatte Philipp Hündling nach dem Abi als Student der Wirtschaftswissenschaften eine Partyagentur gegründet. Seine Umtriebigkeit brachte ihn schon in jüngeren Jahren mit Sportstars in Verbindung. Davon profitiert er bis heute.