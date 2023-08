Ein Team macht eine klare Ansage

Als Einheit will der SSV Bergisch Born in der anstehenden Saison um den Titel mitspielen.

Vor dem Start am kommenden Wochenende gibt es hier alle Infos zur Bezirksliga.

Von Peter Kuhlendahl

Bergisches Land. In der Landesliga wird seit dem vergangenen Wochenende um Tore und Punkt gekämpft. Am kommenden Wochenende fällt auch in der Bezirksliga der Startschuss in der Meisterschaftsrunde 2023/24. In der folgenden Analyse versuchen wir zu beleuchten, was man über die 7. Liga und die Vertreter des Fußballkreises Remscheid wissen muss.

Wie viele Vertreter aus dem Fußballkreis Remscheid sind am Start?

Ein Quartett ist in der kommenden Meisterschaftsrunde dabei. Der SSV Bergisch Born, der Dabringhauser TV und der SC Ayyildiz Remscheid gehören fast schon zum Inventar der Liga. Der SSV Dhünn ist als Aufsteiger dazu gekommen. Der SC 08 Radevormwald und der BV Burscheid haben sich am Ende der vergangenen Saison sportlich verabschieden müssen.

Die Borner landeten in der letzten Saison auf Platz sechs. Was sind nun die Ziele?

Im Lauf der Vorbereitung ist dieser Satz gefallen: „Wir wollen aufsteigen.“ Von der personellen Besetzung des Kaders haben die Borner ihren Mund sicher nicht zu voll genommen. Allerdings waren sie im letzten Jahr mit einem ähnlichen Aufgebot ins Rennen gegangen und waren mit dieser Zielsetzung gescheitert. Jetzt könnte das Team eingespielter sein. Wobei in den vergangenen Wochen immer wieder zahlreiche Akteure aus den unterschiedlichsten Gründen fehlten. Der Saisonstart könnte holprig werden.

Der DTV und Ayyildiz kämpften in der Spielzeit 2022/23 bis zum Schluss um den Klassenerhalt. Was ist nun möglich?

Beide Teams gehen mit neuen Trainern ins Rennen. Luciano Velardi hat in Dabringhausen Patrick Grün abgelöst. Außerdem bringt sich der Sportliche Leiter Acar Sar nun auch als Co-Trainer ein. Furkan Köstereli hat bei Ayyildiz das Amt von Axel Kilz übernommen. Er muss in Remscheid das Kunststück fertig bringen, gleich 13 (!) Neuzugänge zu integrieren. Dies war wegen vieler Urlauber in der Vorbereitungszeit kein einfaches Unterfangen. Falls die Mannschaft, in deren Reihen viele Akteure bereits höherklassig aufgelaufen sind, eingespielt ist, dürfte eine Zittersaison kein Thema sein. Im Gegenteil. Beim DTV gab es keinen großen Umbruch. Das Team ist gezielt verstärkt worden. Wie zuletzt durch Offensivspieler Tristan Maresch, der vom FC Remscheid gekommen ist. In Dabringhausen will man schnell auf der sicheren Seite sein. Das sollte auch gelingen.

Beim Aufsteiger werden kleinere Brötchen gebacken.

Allerdings. Für die Dhünner geht es einzig um den Klassenerhalt. In der Saison 2021/22 musste der SSV nach dem Aufstieg gleich wieder runter. Das Image einer Fahrstuhlmannschaft wünscht man sich nicht. Aufgrund vieler Urlauber war die Vorbereitung ein wenig durchwachsen. In der Kreisliga A spielte das Team, das sich verstärken konnte, eine dominante Rolle. Dennoch wird der Klassenerhalt eine schwierige Mission.

Auf welche Neuerungen muss sich das Quartett einstellen?

Zunächst mal auf mehr Spiele. Aus insgesamt sieben Bezirksligen im Fußball-Verband Niederrhein sind sechs geworden. Aus diesem Grund besteht die Staffel jetzt nicht mehr aus 16, sondern aus 18 Teams. Da die Anzahl der Staffeln in der Zukunft weiter reduziert werden soll, wird es wieder vier Absteiger geben. Neu ist auch, dass in der Endabrechnung um die Plätze nicht mehr der direkte Vergleich und das Torverhältnis zählen. Bei punktgleichen Teams, die um Auf- oder Abstieg kämpfen, wird es Entscheidungsspiele mit Hin- und Rückspiel geben.

Welche neuen Gesichter gibt es im Vergleich zum vergangenen Jahr in der Liga?

Neben den Dhünnern ist noch der SV Rot-Weiß Wülfrath aus der Kreisliga aufgestiegen. Aus der Landesliga runter mussten der FSV Vohwinkel und der 1. FC Wülfrath.

Wie ist die Klasse der Liga insgesamt einzusortieren?

Die allgemeine Einschätzung ist, dass die Liga auf alle Fälle stärker geworden sei. Alleine schon die Landesliga-Absteiger sprechen für Qualität. Außerdem haben einige Vereine aus personeller Sicht ordentlich aufgerüstet.

+ Kurz vor dem Saisonstart ist Tristan Maresch vom FCR zum DTV gewechselt und will nun jubeln. © Michael Sieber

Welche Teams werden bei der Vergabe des Titels ein Wörtchen mitreden?

Sowohl Vohwinkel als auch der 1. FC Wülfrath dürften mit dem Anspruch ins Rennen gehen, den Betriebsunfall Abstieg gerade zu rücken. Gerade die Wuppertaler mit dem ehrgeizigen Ex-FCR-Spieler Marc Bach als Trainer werden alles daran setzen. Ambitionen in Richtung Landesliga haben auch einige Clubs aus der Klingenstadt. Die 1. Spvg. Solingen, der SV Solingen 08/10 oder auch der TSV Solingen wollen in der kommenden Meisterschaftsrunde keine Mitläuferrollen spielen. Und, wie bereits erwähnt, das Team des SSV Bergisch Born.

Wer muss seinen Blick nach unten richten?

Nach dem aktuellen Stand der Dinge dürfte es in der neuen Saison keine Mannschaft geben, die dem Feld chancenlos hinterherrennt. Der BV Burscheid war damals bereits zur Winterpause im Grund abgestiegen. Ein personeller Aderlass aus den unterschiedlichen Gründen war beim Aufsteiger einfach nicht zu kompensieren. Den Kreisliga-A-Aufsteigern wird automatisch eine schwierige Saison prophezeit. Der SV Rot-Weiß Wülfrath hat sich aber ordentlich verstärkt. Allerdings hat sich das Team in den Testspielen der Vorbereitungszeit einige deutliche Klatschen abgeholt.

Zum Abschluss einen Blick auf die Teams des Fußballkreises Remscheid, die in der Saison 2024/25 in der Bezirksliga spielen möchten.

In der vergangenen Saison gab es in der Kreisliga A lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Dhünnern und dem VfB Marathon Remscheid, der in der neuen Saison wieder einen Anlauf nimmt, um aufzusteigen. Dieses Ziel dürfte sich auch Bezirksliga-Abersteiger SC 08 Radevormwald gesetzt haben. Die Bergstädter haben ihren Kader fast komplett zusammengehalten und haben mit Zeljko Nikolic einen alten Trainerfuchs verpflichtet. Aufstiegsambitionen dürfte auch TuRa Remscheid-Süd haben. Und die SG Hackenberg und der SC Heide gelten als Mitfavoriten.