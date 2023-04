An den eigenen Haaren aus dem Sumpf

Wenn Max Weiß zum Wurf kommt, geht auch der eigene Mitspieler (Simon Schlösser) mal in Deckung. Die letzten Minuten erlebte der Panther-Kreisläufer aber auf der Bank. Nach roter Karte.

Bergische Panther spielen in DHB-Quali-Runde 23:23.

Von Andreas Dach

Es war ein seltsames Spiel mit leistungsgerechtem Ausgang. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Nach dem 23:23 (12:9)-Unentschieden zwischen den Drittliga-Handballern der Bergischen Panther und der HSG Rodgau Nieder-Roden waren sich alle weitestgehend einig. Das sah auch Panther-Kante Henning Padeken nicht anders: „So kann man dieses Spiel wohl am besten zusammenfassen.“

Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der DHB-Qualifikationsrunde lässt das Resultat den Panthern alle Möglichkeiten. Aber sie hätten halt noch besser sein können. Dann nämlich, wenn die Angriffsleistung eine stärkere gewesen wäre. Der Pausenvorsprung mit drei Treffern Differenz entsprach nicht wirklich dem Kräfteverhältnis der ersten 30 Minuten. Der Gastgeber hätte höher führen müssen. Unbedingt. Manche Abschlüsse waren freistehend zu locker, vielleicht auch zu lässig, vergeben worden. So etwas rächt sich manchmal.

In diesem Falle zwar nur partiell, aber es wäre gewiss angenehmer gewesen, die Auswärtsreise nach Mecklenburg-Vorpommern zum Stralsunder HV am kommenden Samstag mit einem Sieg im Gepäck anzutreten. „Man hat gemerkt, dass ein Teil unseres Rückraums in der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte“, meinte Trainer Marcel Mutz realistisch.

Vielleicht fehlten ein paar Körner. Vielleicht die letzte Konzentration. Fakt ist: Die Panther retteten sich mit einer soliden Abwehrleistung einigermaßen über die Runden, nachdem die Gäste sogar in Führung (20:19, 48.) gegangen waren. Und obwohl Führungsspieler Max Weiß wenig später nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe Rot sah. Keine guten Aussichten. Aber wie war das noch einmal mit den eigenen Haaren und dem Sumpf, aus dem man sich zieht?

Jetzt benötigen die Panther in Stralsund einen Sieg. Dafür brauchen sie auch einen topfitten Henrik Heider. Der Halbrechte verfolgte die Partie gegen die Hessen nur von der Tribüne, sagte gegenüber dem RGA: „Ich habe Probleme mit dem Kopf.“ Kopfschmerzen, Probleme beim Sehen, Gleichgewichtsstörungen – man kann dem Klassespieler nur die Daumen drücken, dass die MRT-Auswertung, auf die er wartet, ihm schnell wieder die Möglichkeit offeriert, Handball zu spielen. Die Panther brauchen ihn als kongeniales Pendant zu Simon Wolter.

Tore: J. Blum (5), Weiß (4), Wöstmann, Görgen (je 3), Ueberholz, Schlösser, T. Blum (je 2), Wolter, Bleckmann (je 1).