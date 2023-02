Amelie Klug fiebert schon der DM entgegen

Amelie Klug (3. v. l.) präsentiert sich zu Jahresbeginn gleich in sehr guter Verfassung auf der 1500-Meter-Strecke.

Erfolgreiche Wettkämpfe für Remscheider Leichtathletin.

Gleichermaßen ereignisreiche wie erfolgreiche Tage liegen hinter der Remscheider Klasse-Leichtathletin Amelie Klug. Die für Bayer Leverkusen startende junge Frau bekam es zunächst beim 10. Erfurt-Indoor-Meeting über die 1500 Meter mit einem international besetzten Starterfeld zu tun und belegte im A-Lauf der Frauen den sechsten Platz. Ihre Zeit von 4:31,39 Minuten war für sie eine persönliche Bestleistung. Eine Britin entschied das Rennen für sich.

Zwei Tage später war die 19-jährige Amelie Klug erneut über die Mitteldistanz unterwegs und kam bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf auf eine Zeit von 4:30,23 Minuten. Was eine erneute Verbesserung ihrer persönlichen Hallenbestzeit bedeutete. Damit sicherte sich die Remscheiderin den Vizemeistertitel hinter ihrer Vereinskollegin Linda Wrede.

Nun freut sich Klug auf die Deutschen Hallenmeisterschaften am 18. und 19. Februar in Dortmund, wo sie sich über die 1500 Meter erneut in bester Verfassung präsentieren möchte.